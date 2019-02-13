換柱後的「新郎」…各說各話》朱：王因家人而不選 因緣不足吧

2019-02-13

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨立委、前立法院長王金平提及上次總統大選，國民黨「換柱」後「新郎不是我」，引黨內煙硝。「換柱」當事人、時任國民黨主席的朱立倫昨天呼籲，不要回到過去的風風雨雨，他唯一對不起的是洪秀柱，王是因家人反對沒有辦法參選，「可能是當時因緣不足吧！」

唯一對不起的是柱

王金平前日自爆，二○一五年國民黨「換柱」後，朱立倫原本要徵召王出馬，但最後卻提名朱自己，讓王感嘆「新郎不是我」；朱昨參訪新創公司後受訪表示，每次提到二○一五年的提名與換柱事件，他要說的一句話就是：「當時唯一對不起的是柱柱姐（洪）。」要再次向洪表達歉意。

朱立倫強調，台灣要走出未來的希望，就像他這次訪美行一樣，每一位候選人要帶領台灣未來的新希望，不要再走過去傳統路線。

媒體追問，王金平對於換柱事件的說法是否不符合事實？朱立倫表示，時任國民黨秘書長的李四川已經有說明，「我們對長輩（王）要尊重」。

朱立倫也重申，走回國民黨四年前的風風雨雨只會內耗，國民黨沒有內耗本錢，現在要為台灣走出未來的新希望，王當時已多次表明，是因為家人反對的因素而沒有辦法參選，「可能是當時因緣不足吧！」

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