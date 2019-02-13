要員工入黨挺王？ 高市農會喊冤

2019-02-13

〔記者黃佳琳／高雄報導〕國民黨總統初選開打，白派掌握的高雄農會系統已經開始啟動輔選作為，近來總動員為前立法院長王金平拉票，爭取更多人加入國民黨，更傳出高市郊區某農會總幹事要求員工每人要找三人入黨，引發員工反彈。

對此，被點名的農會總幹事極力喊冤，直指並沒有強迫員工入黨，也沒有要每人再找三人加入國民黨，只是用「請託」、「拜託」的語氣請員工幫忙，而且也沒有任何懲處規定，不解為何被人曲解。

國民黨初選預估四月底至五月初投票，由於有意參選人之中表態支持全民調的僅前新北市長朱立倫，外界預測黨內選舉採七成民調、三成黨員投票的可能性較大。

王金平是高雄白派勢力大老，長期深耕高雄農會系統，知情人士指出，高雄有二十七個農會，約三分之二與王友好，近來高雄農會系統總動員，積極為王金平拉票，爭取更多人加入國民黨。

有讀者向本報投訴上情，農會員工表示不解工作為何一定要入黨？質疑國民黨拉人頭的壞習慣又要上演，但被點名的農會總幹事極力喊冤。

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