帛琉總統：台灣是帛琉真正且卓越的夥伴 兩國關係穩固且持續深化

副總統蕭美琴訪問帛琉，今晚出席帛琉總統惠恕仁舉辦的歡迎晚宴。（總統府提供）

副總統蕭美琴訪問帛琉，今晚出席帛琉總統惠恕仁舉辦的歡迎晚宴時表示，感謝帛琉始終堅定地與台灣站在一起，並在國際上為台灣發聲，我們攜手向世界證明，台帛兩國都是國際社會不可或缺的良善力量；惠恕仁表示，台帛關係十分穩固且持續深化，並稱許台灣是帛琉真正且卓越的夥伴，每每在最艱難的時刻給予支持和協助，同時重申支持台灣有意義地參與聯合國等國際組織。

惠恕仁總統今晚為蕭副總統舉行歡迎晚宴，包括帛琉參議院副議長Stevenson Kuartei、眾議院議場領袖Warren Umetaro、農漁暨環境部長維史提（Steven Victor）、人力資源、文化、觀光暨發展部長曼尼萊（Ngiraibelas Tmetuchl）、大酋長Ngirturong John Sugiyama、南女王Bilung Gloria Salii、日本駐帛琉大使笠原謙一、澳洲駐帛琉大使Toby Sharpe、美國駐帛琉臨時代辦Shankar Rao等人都出席晚宴。

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蕭美琴表示，賴總統對她這次出訪交付了3項任務，首先，深化兩國人民的緊密情誼，由衷感謝惠恕仁總統帶她體驗一趟精彩絕倫的知性之旅，還有什麼能比「一起與鯊魚共游」更令人難忘、更能迅速拉近彼此距離的體驗呢？當然，這裡還擁有舉世聞名的壯麗景色。

第二，鼓勵更多台灣旅客將帛琉列為旅遊首選目的地。蕭美琴指出，在所有重要的邦交國與夥伴中，帛琉是唯一只需搭乘舒適、短程直飛航班即可抵達的國家，深信帛琉的壯麗美景，以及積極推動的永續觀光，將吸引全世界，包括廣大的台灣人民前往領略帛琉之美。

第三，實地訪視及見證台帛堅實合作的各項重要計畫。蕭美琴說，期待未來幾天親自參訪各項基礎建設，以及兩國在農業、漁業及公共衛生等領域的專業合作成果。她提到，下午造訪了擁有豐富歷史底蘊的貝里琉島（Peleliu）；這段歷史深刻地提醒著我們，和平對於現今世界是多麼彌足珍貴。

蕭美琴表示，橫亙兩國之間的太平洋不是阻隔台灣和帛琉的鴻溝，反而是將我們緊緊相連的紐帶，海洋連結了雙邊的文化、人民及理念，兩國對保護自然環境抱持著共同的承諾與價值，對形塑生活方式的民主與自由更懷有相同的信念，正是這些共同理念，持續將彼此緊密凝聚在一起。

最後，蕭美琴也向惠恕仁總統、帛琉政府及人民表達最誠摯的謝意，感謝帛琉始終堅定與台灣站在一起，並持續在國際舞台上為台灣發聲，當我們望向太平洋，以開放的胸襟、開闊的心態以及引以為傲的溫暖與熱情交心，攜手向世界證明，台帛兩國皆是國際社會不可或缺的良善力量，願台帛邦誼長存，歷久彌新；願兩國的合作與時俱進，日益堅實。

惠恕仁表示，歡迎蕭副總統首度以官方身分訪帛，充分展現台帛雙方深厚情誼，帛琉政府與人民對訪團都十分重視。並指出，台帛關係建立在相互尊重、民主價值及人民交流基礎上，雙方同屬南島民族，不僅共享許多文化傳統，也長期透過交流深化連結。近期帛琉傳統帆船完成訪台航程，進一步彰顯雙方同為海洋民族的文化淵源。

惠恕仁提到，日前他訪問日本，多家媒體關注台灣與帛琉的關係。他強調，台帛關係十分穩固，也持續深化，因為雙方有共同利益，也支持以規則為基礎的國際秩序及自由開放的印太地區，並捍衛自由、民主與法治等共享價值，台灣在醫療、科技、航空等領域對國際社會有重要貢獻，應有意義地參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）及國際民航組織（ICAO）等國際機制，而這也是聯合國「不遺漏任何人」的宗旨。

惠恕仁也感謝台灣長期作為帛琉真正且卓越的夥伴，每每在最艱難的時刻給予支持和協助，例如在疫情期間提供醫療轉診、防疫物資及教育協助，這種「以人為本」的理念，正是帛琉政府與人民最為珍視的。此外，台帛直航、水產養殖、基礎建設改善及鼓勵企業投資等重要合作計畫，都對帛琉的經濟韌性與永續發展至關重要。

副總統蕭美琴訪問帛琉，今晚出席帛琉總統惠恕仁舉辦的歡迎晚宴。（總統府提供）

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