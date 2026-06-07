批砸620萬建遮陽裝置跑去選新北 簡舒培酸李四川丟爛攤子蔣收拾

台北市議員簡舒培。（資料照）

政治工作者周軒在臉書上表示，前幾天民眾黨在台北市議會質詢，大家一直罵的500萬無用遮陽藝術裝置，經過調查，應該是李四川弄出來的，蔣萬安看起來是背黑鍋。副市長李四川去年十月表示，市長蔣萬安也有參訪韓國等其他國家，發現北市可仿效設置類似陽傘的遮蔭設施，不過得兼具設計感的公共藝術。台北市議員簡舒培也在臉書上發文批，李四川丟爛攤子，蔣萬安摸摸鼻子幫收拾嗎？新北市半年花180萬就設置2座vs.台北一座要620萬、喊2年卻零進度？

周軒還貼出中國淘寶網站上的截圖表示，同樣的東西，經過調查，香港有、淘寶買得到，標價還只要1萬人民幣（5萬元台幣左右），李四川要花500萬做一個？蔣萬安你真的全部都要照單全收嗎？網友留言表示，「不應該亂用公共藝術的名字來設置這些廢物」、「想到中國廠牌的機器狗…也是李四川引進的，這是巧合嗎」、「水真深，吃相難看」。

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簡舒培質疑，最讓人不解的是，為什麼滿手資源的台北市，不僅做得比人慢、造價比人貴、東西比人差，負責督導工務局跟進的前副市長李四川，更是在事情完全0進度的情況下，居然就丟下爛攤子拍拍屁股走人，跑去新北說要選市長？

簡舒培說，去年10月，時任副市長李四川提出在信義區試辦人行道遮蔭設施，力拚今年夏天做好。一個行人遮蔭設施，蔣萬安2024年說要做、李四川2025年說要做，但已經到了2026年6月端午節都快過了，台北市的行人遮陽傘竟然仍是零座。

簡舒培說，台北市目前規劃了8座遮陽傘設備，光是設施本身一座就要340萬，加上工程費用，設置8座遮陽設備的整體施工預算竟然高達4966萬元，也就是說，台北市一座行人遮陽傘要平均要花新台幣620萬元。但問題是，隨便上網一查就破功。淘寶上一整排類似款，外型跟蔣萬安口中的「公共藝術」遮陽傘有87%像，一座價格卻大約只有5萬元台幣左右。

簡舒培表示，為什麼市府使用抵費地基金設置，相關預算沒有經過議會審查，就直接發包執行？李四川為了選舉打造「做事的人」人設，結果一座「行人遮陽傘」就把這個人設打了個稀巴爛，而立志當國民黨最大母雞的蔣萬安，現在竟然只能摸摸鼻子，幫李四川收拾爛攤子、把台北市民當盤子？

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