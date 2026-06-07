北市大地處假日凌晨發文痛批沈伯洋外行 反被山友罵翻！

民進黨台北市長參選人沈伯洋。（記者方賓照攝）

藍綠陣營近日就「台北大縱走」展開隔空辯論，民進黨台北市長參選人沈伯洋日前質疑，柯市府規畫的「台北大縱走」在蔣市府任內未有太多進展、沒做好交通規劃等，北市府工務局大地工程處特別在假日發新聞稿「打臉」沈伯洋，不料反遭山友們罵翻！

蔣萬安過去接受質詢被議員問到台北「四獸山」是哪4座一時當機的影片被翻出嘲諷，日前受訪被問及此事，推「台北大縱走」想化解這段尷尬黑歷史。但沈伯洋馬上吐槽，表示柯市府時期啟動「台北大縱走」計畫，但在蔣市府任內其實沒有什麼進展，同時他也提出相關質疑，直言市府應該去加強交通路網規劃、爬山過程中各式備品或衛生問題、思考山徑計畫，讓大縱走的走法與「大台北天際線」做連接等等。

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對此，北市大地處6日、7日連兩天發長篇新聞稿「打臉」沈伯洋，酸沈伯洋是「外行」，真正熱愛山林的山友絕對會反對其說法。看到北市大地處極力護航蔣萬安，甚至在假日凌晨發稿駁斥沈伯洋，不少網友質疑這是「變相加班」，政治工作者周軒今天也跳出來砲轟，批台北市府局處已經淪為蔣萬安的競選總部。

針對大地處的新聞稿，有山友看不下去站出來開噴：「台北市大地處真是夠了，台北大縱走多年來沒長進我也不去怪你們，畢竟跨局處的資源整合，要你們的大長官才能決定。現在跳下來評論沈伯洋的150條淺山步道串連不可行，是你們做不到吧？國民黨的政務官說員山子分洪做不到，高鐵做不到，雪隧做不到，然後呢？沒聽到你們道歉就算了，還一直在扯後腿。別的不說，光是風櫃嘴的交通接駁做不到嗎？只是你們不想做而已。我想到前年我只能在風雨中走風擎步道來回只因為沒有接駁，就覺得國民黨的官員只會出一張嘴。」

其他有共鳴的山友也紛紛附和，「對，風進擎出的接駁少得可憐，風擎這條真很讚……走過一次，想再排一次都卡在接駁車少得可憐」、「風櫃嘴的公車真的少，如果班次夠多，單趟從擎入風出、風入擎出會吸引更多人走段，第一次走從擎入風出結果時間沒抓好趕不上公車，得再繼續往下走好長一段路才有公車站」、「山友都在抱怨風櫃嘴的交通，班次少，班班爆滿。幾年了，都沒改善」。

「曾經擎入風出在大雨中等公車的苦主都很有感，明明整段路登山的人不少，怎麼公車少得可憐」、「風櫃嘴交通問題也導致很多人硬撐著連走第三和第四段，都在趕路沒空欣賞山裡的風景，到底這樣有什麼意思」、「沈伯洋在講的台北郊山觀光絕對有很大的改善潛力、也能藉此創造很多內需經濟。台北大縱走是個好活動沒有錯，我也參加很多年了，但是有些活動細節在辦了這麼多年後卻完全沒有改進，其中最扯蛋的就是大家罵爆的風櫃口交通問題，去過都知道多麻煩。」

沈伯洋也被釣出回覆：「我昨天受訪的時候舉例說，風櫃嘴的班次導致大家會選擇風櫃嘴進，比較不會選風櫃嘴出，所以該怎麼調整最有利於山友是未來可以來思考的。結果台北市政府週末早上六點的回答是，你要破壞山林嗎？風櫃嘴路寬多少？不懂裝懂要不要道歉？我只是建議一下班次問題而已……而這只不過是整個交通路網的一環而已，然後那個新聞稿怎麼變得像個人臉書……」

還有另外一位網友質疑大地處根本是在扭曲沈伯洋的發言，「大地處回應沈伯洋的新聞稿有兩大主張。第一，是說沈伯洋要在『環台北天際線』蓋步道；另外一個是說沈伯洋要小巴1號繞行大縱走第四段的每一個登山口。我可以很負責地說，這兩個主張，都不是沈伯洋的主張；而是台北市大地處自己發明，卻張冠李戴給沈伯洋的主張。」

「昨天沈伯洋在碧山巖受訪時，我全程在場，眾多媒體也都有直播。針對第一點，沈委員的意思明明是應該要銜接大縱走與台北天際線的斷點，是在談路線規劃與交通運輸。北市府卻扭曲成要在『環台北天際線』蓋步道，更進一步指責這是『破壞山林』。別說路線規劃與翻修、新築實體步道是兩件事；大地處自己蓋的吊橋、步道、燈光，就不會『破壞山林』，別人討論路線規劃就會？這是什麼天才邏輯？大概也只有殷瑋能面不改色這樣瞎扯吧！」

「至於第二點，沈伯洋委員單純是表達風櫃嘴有比較好的交通易達性，所以成為民眾走這一段的起點首選。我實在不知道是什麼樣的理解能力，才會把沈委員的意思扭曲成『小巴1得要繞行每個登山口』？」

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