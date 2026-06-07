沈伯洋談社子島開發 地政局：不了解實況 勿草率提重新檢討

沈伯洋走訪社子市場。（記者方賓照攝）

民進黨籍台北市長參選人沈伯洋今走訪社子市場，被問到藍營先前批評他對於社子島議題缺乏具體看法，沈回應，社子島因有50年禁建的歷史，對居民不公平，今天在做都市發展時，很多時候大家會用一致標準去看整個台北市的發展，但若過往有如此不公平的歷史，補償方案等應重新檢討。地政局下午發文回應，沈委員的發言顯示他不了解社子島拆遷補償安置、都市計畫，以及市府至今仍持續在地溝通的實況，冒然提出「重新檢討補償方案」，只會打斷目前的關鍵進程，難道社子島居民要因為「外行建議」而重頭來過、多等50年？

地政局指出，為妥善安置社子島拆遷戶避免迫遷，市府以最嚴謹的態度及方式，辦理全國首件社子島安置計畫聽證，依據聽證結果及在地居民與里長意見，已放寬多項安置條件及提出弱勢特別照顧措施，包括先建後遷、放寬增配專宅條件、延長專宅租期至24年及65歲弱勢戶長者承租至終老等，確保戶戶安置、弱勢照顧。

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換言之，就是針對社子島在地居民需求「量身定作」拆遷補償安置措施，「相信很多社子島的居民都有看見市府長期努力的成果，絕不希望因為沈伯洋委員一句話而『砍掉重來』。」

地政局說，沈伯洋委員提及「今天做都市發展很多時候用一致標準看整個北市發展，忽視社子島長期禁建的犧牲」，不僅凸顯其不了解社子島當地防洪安全、生活環境、聚落紋理、產權結構和經濟條件，「也抹煞其同黨議員長期對於社子島開發所作的努力」。

地政局指出，社子島開發不論從都市計畫規劃，到以區段徵收方式辦理，乃至安置計畫，都是從社子島的地區特性及周邊環境，以及地主及居民權益考量，以符合在地需求並持續溝通。以都市計畫為例，市府在2016年透過社子島民「i-Voting」機制確立以「生態社子島」為地區的發展方向，就是為社子島開發制定量身定作且貼近民意的都市計畫，絕非沈委員所說用一致標準看整個台北市。

「沈伯洋委員可能更不清楚，市府與在地居民溝通從未中斷。」地政局強調，從「i-Voting」決定生態社子島的開發方向，到成立社子島專案工作站作為居民諮詢及意見反映管道，乃至於舉行安置計畫聽證、大型說明會及公聽會、小型在地工作坊、與居民一對一面對面說明等，從未間斷。對於部分反對區段徵收的聲音，市府更不會刻意忽視，一直持續進行溝通，以凝聚開發共識。

地政局表示，為改善社子島地區發展問題，市府一直以非常嚴謹的態度認真面對，並用最大誠意研擬情理法兼顧的可行方案，重視在地里長、居民憂心的聚落紋理、安置及弱勢照顧等相關建議，傾聽各方聲音，凝聚社子島居民共識。呼籲沈若不熟悉社子島，市府很願意說明及討論，切勿草率提重來，讓社子島居民重等50年。

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