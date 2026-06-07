「阿美族媳婦」出席原民座談會 蘇巧慧：照顧族人預算加倍

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）出席議員蘇錦雄Paylang．Caya（左）聯合座談會。（蘇巧慧競辦提供）

民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧7日出席和議員蘇錦雄Paylang．Caya聯合座談會，2人合唱阿美族古謠、踏著傳統舞步，和眾人一起步入會場，全場族人共同答唱、歡呼，高喊「阿美族的媳婦、新時代的市長！」「蘇巧慧Sa’icelen（加油）！」場面相當熱烈。

蘇巧慧在場發送紙本文宣「原住民媳婦當新北市長，預算加倍、照顧加倍」，她提出針對原住民族的三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」三大面向，包括推動55歲以上長者「假牙補助最高5萬」，讓長輩吃得健康；開辦「原住民族租金補貼」，針對家庭成員在新北市無自有房屋的族人，提供租金補貼；擴大辦理「歲時祭儀交通補助」，增加補助範圍和項目，讓族人回家的路更輕鬆。

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蘇巧慧表示，除了經濟上的幫忙，她也將推動「頭目文化傳承事務費」，定期召開「市長與原住民族領袖高峰會議」，多管齊下協助延續原住民族文化，包括新增「原住民族語言能力認證獎勵級別」，增設初級、中級獎勵，鼓勵更多族人考取證照、復振族語；此外，她也將提高原住民族社團補助，鼓勵更多團體投入與原住民族相關的文化、教育及傳統技藝推廣工作。

蘇巧慧指出，新北市原住民人口超過6萬5000人，是六都第二高，且人口逐年增加，但目前新北市針對原住民族的相關預算人均卻只有約6000元，是六都最低，人均倒數第二的桃園市，甚至還是新北市的2倍，未來她要將讓原住民族相關預算成長1倍，確保對族人的照顧和支持能夠更加全面。

蘇錦雄Paylang．Caya表示，蘇巧慧是真正了解族人生活、看見族人需要的市長候選人，蘇巧慧不僅每年都會和他一起回台東參加歲時祭儀，過去這幾年來和蘇巧慧共同為族人爭取權益，期盼族人也給予他們肯定，讓他和蘇巧慧能夠一起為新北的族人朋友服務。

蘇巧慧提原住民族三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」。（蘇巧慧競辦提供）

蘇巧慧提原住民族三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」。（蘇巧慧競辦提供）

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