為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    「阿美族媳婦」出席原民座談會 蘇巧慧：照顧族人預算加倍

    2026/06/07 22:25 記者翁聿煌／新北報導
    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）出席議員蘇錦雄Paylang．Caya（左）聯合座談會。（蘇巧慧競辦提供）

    民進黨新北市長參選人蘇巧慧（中）出席議員蘇錦雄Paylang．Caya（左）聯合座談會。（蘇巧慧競辦提供）

    民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧7日出席和議員蘇錦雄Paylang．Caya聯合座談會，2人合唱阿美族古謠、踏著傳統舞步，和眾人一起步入會場，全場族人共同答唱、歡呼，高喊「阿美族的媳婦、新時代的市長！」「蘇巧慧Sa’icelen（加油）！」場面相當熱烈。

    蘇巧慧在場發送紙本文宣「原住民媳婦當新北市長，預算加倍、照顧加倍」，她提出針對原住民族的三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」三大面向，包括推動55歲以上長者「假牙補助最高5萬」，讓長輩吃得健康；開辦「原住民族租金補貼」，針對家庭成員在新北市無自有房屋的族人，提供租金補貼；擴大辦理「歲時祭儀交通補助」，增加補助範圍和項目，讓族人回家的路更輕鬆。

    蘇巧慧表示，除了經濟上的幫忙，她也將推動「頭目文化傳承事務費」，定期召開「市長與原住民族領袖高峰會議」，多管齊下協助延續原住民族文化，包括新增「原住民族語言能力認證獎勵級別」，增設初級、中級獎勵，鼓勵更多族人考取證照、復振族語；此外，她也將提高原住民族社團補助，鼓勵更多團體投入與原住民族相關的文化、教育及傳統技藝推廣工作。

    蘇巧慧指出，新北市原住民人口超過6萬5000人，是六都第二高，且人口逐年增加，但目前新北市針對原住民族的相關預算人均卻只有約6000元，是六都最低，人均倒數第二的桃園市，甚至還是新北市的2倍，未來她要將讓原住民族相關預算成長1倍，確保對族人的照顧和支持能夠更加全面。

    蘇錦雄Paylang．Caya表示，蘇巧慧是真正了解族人生活、看見族人需要的市長候選人，蘇巧慧不僅每年都會和他一起回台東參加歲時祭儀，過去這幾年來和蘇巧慧共同為族人爭取權益，期盼族人也給予他們肯定，讓他和蘇巧慧能夠一起為新北的族人朋友服務。

    蘇巧慧提原住民族三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」。（蘇巧慧競辦提供）

    蘇巧慧提原住民族三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」。（蘇巧慧競辦提供）

    蘇巧慧提原住民族三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」。（蘇巧慧競辦提供）

    蘇巧慧提原住民族三大政見，包含「生活照顧、文化傳承、制度支持」。（蘇巧慧競辦提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播