柯文哲台中水湳市場掃街 遭嗆「貪污受賄唯一死刑」

柯文哲到水湳市場掃街，遭民眾嗆聲，「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」，警方立刻以人牆隔離。（記者蔡淑媛攝）

民眾黨創黨主席柯文哲上月逢甲夜市掃街時，發生辣椒水之亂，今天再度陪同黨籍議員參選人劉芩妤到水湳市場拜票，遭遇民眾嗆聲「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望！」警方立刻上前以人牆隔離。

柯文哲今天輔助劉芩妤到水湳市場掃街，遇到民眾舉旗開轟高喊「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」，回程時再遇該民眾，警方立刻出動人牆上前圍住阻擋，不讓民眾靠近柯文哲，也有攤販雖未嗆聲，看到柯趨前拜票時，就大嗆「不要進來就好！」

請繼續往下閱讀...

柯文哲逛菜市場，遭遇嗆聲，也有民眾喊「阿北！加油」，柯文哲從早上市場掃街、下午座談會到晚上打戰鬥陀螺，六分局出動逾50名人次警力維安，遇上民眾嗆聲，就以優勢人牆圍堵隔離，預防衝突。

柯文哲到水湳市場掃街，遭民眾嗆聲，「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」。（記者蔡淑媛攝）

柯文感冒仍掃街，不斷與民眾握手拜票。（記者蔡淑媛攝）

柯文哲到水湳市場掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法