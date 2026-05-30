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    首頁 > 政治

    柯文哲台中水湳市場掃街 遭嗆「貪污受賄唯一死刑」

    2026/05/30 20:07 記者蔡淑媛／台中報導
    柯文哲到水湳市場掃街，遭民眾嗆聲，「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」，警方立刻以人牆隔離。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲到水湳市場掃街，遭民眾嗆聲，「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」，警方立刻以人牆隔離。（記者蔡淑媛攝）

    民眾黨創黨主席柯文哲上月逢甲夜市掃街時，發生辣椒水之亂，今天再度陪同黨籍議員參選人劉芩妤到水湳市場拜票，遭遇民眾嗆聲「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望！」警方立刻上前以人牆隔離。

    柯文哲今天輔助劉芩妤到水湳市場掃街，遇到民眾舉旗開轟高喊「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」，回程時再遇該民眾，警方立刻出動人牆上前圍住阻擋，不讓民眾靠近柯文哲，也有攤販雖未嗆聲，看到柯趨前拜票時，就大嗆「不要進來就好！」

    柯文哲逛菜市場，遭遇嗆聲，也有民眾喊「阿北！加油」，柯文哲從早上市場掃街、下午座談會到晚上打戰鬥陀螺，六分局出動逾50名人次警力維安，遇上民眾嗆聲，就以優勢人牆圍堵隔離，預防衝突。

    柯文哲到水湳市場掃街，遭民眾嗆聲，「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲到水湳市場掃街，遭民眾嗆聲，「請支持貪污受賄，唯一死刑，國家才有希望」。（記者蔡淑媛攝）

    柯文感冒仍掃街，不斷與民眾握手拜票。（記者蔡淑媛攝）

    柯文感冒仍掃街，不斷與民眾握手拜票。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲到水湳市場掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

    柯文哲到水湳市場掃街拜票。（記者蔡淑媛攝）

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