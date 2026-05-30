蘇巧慧出席新北市景觀工程公會會員大會 會員盛讚：有專業、懂基層

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（立者右三）與輔大景觀設計學系學生熱情互動。（記者翁聿煌攝）

新北市長參選人、立委蘇巧慧30日週末行程滿檔，她晚間出席「新北市景觀工程商業同業公會會員大會」，和公會理事長陳家興，與中華民國園藝花卉商業同業公會全國聯合會理事長李再源一同入場，受到各公會代表熱烈歡迎，會員稱讚蘇巧慧「有專業、懂基層」。

還有屏東的公會代表握緊蘇巧慧的手「一定要支持我們屏東女兒」給蘇巧慧大力的支持和肯定，氣氛熱鬧，蘇巧慧與現場輔仁大學「景觀設計學系」學生請教成為景觀師的心路歷程，感佩學生們的作品融入地方特色，與在地文化、歷史相連結。

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蘇巧慧表示，景觀師是城市風貌關鍵幕後推手，更是硬體工程與生態環境的跨域專業人才，從兒童遊樂場、人行道的遮蔭，到建築物的立體綠化、大型交通建設的周遭環境，都需要景觀師的專業協助，她這10年服務新北期間，和最專業的新北市議員陳永福一起與新北景觀公會多次合作，她了解景觀師在第一線工作的辛苦，不僅要面對極端氣候的挑戰、勞動力的困境，還有部分現行規定的限制。

蘇巧慧說，現場輔仁大學學生和她分享的作品，讓她獲益良多，不僅看出作品的獨創性，更能看到新世代年輕人對於城市景觀的期盼與想像，她希望未來有機會能夠攜手現場每一位景觀師，一起讓新北市迎接新時代，讓同學心中對城市的藍圖，能夠在新北真正實現。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左三）出席新北市景觀工程公會會員大會爭取支持。（記者翁聿煌攝）

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