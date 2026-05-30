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    首頁 > 政治

    出席新北市景觀工程公會活動 李四川：讓新北朝花園城市邁進

    2026/05/30 20:09 記者翁聿煌／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席新北市青商會聯合月例會活動，爭取支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（中）出席新北市青商會聯合月例會活動，爭取支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川30日傍晚出席新北市景觀工程商業同業公會會員大會，李四川致詞時表示，景觀美學是一座城市給國外旅客的第一印象，也是第一張名片，未來當選後會帶領市府與景觀產業合作，提升新北各區景觀，讓新北朝花園城市邁進。

    李四川指出，城市美學仰賴的不只是市政府，也靠景觀工程界大家攜手努力，尤其新北29區，有山有海、有城市有鄉村，各有不同風貌，需要市政府與民間攜手合作，提升城市之美。

    李四川也舉例，過去曾多次到新加坡參訪，「花園城市」是國際對於新加坡的美稱，景觀更是一個城市進步、國際化的象徵，未來當選後，會努力推動新北景觀美學提升，讓新北朝花園城市邁進。

    另外，李四川晚間也出席國際青年商會新北市區聯合月例會座談，受到現場熱烈歡迎，許多人紛紛比讚、高喊加油表達支持。他表示，青商會最大的宗旨就是「訓練自己，服務人群」，這份精神不僅讓青年在服務中成長，也成為推動社會進步的重要力量。

    李四川表示，青商會是青年創業與跨界交流的重要平台，讓年輕人能透過分享與學習拓展視野、累積能量，他感謝青商會會長、幹部及會員長期以來的付出與努力，為社會培育具國際視野的青年人才，當選後他將持續與各界攜手合作，共同為地方建設與城市發展努力。

    國民黨新北市長參選人李四川（左）出席新北市景觀工程商業同業公會活動，爭取支持。（李四川競辦提供）

    國民黨新北市長參選人李四川（左）出席新北市景觀工程商業同業公會活動，爭取支持。（李四川競辦提供）

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