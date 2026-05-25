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    首頁 > 政治

    發錢了！花蓮村里鄰長作業津貼加倍至30萬 追溯今年元旦

    2026/05/25 09:38 記者王錦義／花蓮報導
    村里鄰長經常要參加花蓮各項活動，花蓮縣政府針對「村里長基層作業經費」、「鄰長為民服務費」及「鄰長保險費」三項調升措施即日起施行。（縣府提供）

    村里鄰長經常要參加花蓮各項活動，花蓮縣政府針對「村里長基層作業經費」、「鄰長為民服務費」及「鄰長保險費」三項調升措施即日起施行。（縣府提供）

    花蓮縣政府宣布，原規劃推動的「村里長基層作業經費」、「鄰長為民服務費」及「鄰長保險費」三項調升措施即日起施行。其中，村里長基層作業經費調升至30萬元，鄰長為民服務費提高至2000，皆追溯自今年1月1日起適用，鄰長保險費則調高至最高每人每年補助1200元，期盼實質提升基層公共事務的推動效能。

    花蓮縣政府指出，本次調整內容包括全縣178位村里長的基層作業經費，由原本每人每年15萬5000元大幅調升至30萬元；全縣3730位鄰長的為民服務費，則由每人每月1000元提高至2000元；此外，鄰長保險費由每人每年250元調升至1200元，將依各公所決標金額進行補助。

    縣府說明，村里長屬於無給職，而「村里長基層作業經費」是處理地方公共事務的公款。這三項調升的費用皆以執行村里長、鄰長職務相關事項為限，主要支應範疇包括村里環境的小型改善、公共設施的簡易維護、災情查報、政令宣導、關懷訪視、通知聯繫以及必要的行政支出等事項。

    花蓮縣政府強調，村里長與鄰長長年奔走於社區巷弄之間，長期站在服務鄉親的第一線，協助政令宣導、民情反映、環境維護、關懷訪視，以及防災與防疫等災害預防、通報與緊急應變，是地方治理不可或缺的基層力量。

    縣府表示，相關調升措施在預算核定後，後續將依作業程序，儘速將款項撥予全縣13鄉鎮市公所執行，並協助完成發放與核銷作業，希望讓長期為地方付出的基層幹部在服務鄉里的同時，也能獲得基本的制度支持與保障。

    村里鄰長經常要參加花蓮各項活動，花蓮縣政府針對「村里長基層作業經費」、「鄰長為民服務費」及「鄰長保險費」三項調升措施即日起施行。（縣府提供）

    村里鄰長經常要參加花蓮各項活動，花蓮縣政府針對「村里長基層作業經費」、「鄰長為民服務費」及「鄰長保險費」三項調升措施即日起施行。（縣府提供）

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