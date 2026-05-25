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    首頁 > 政治

    川賴通話有譜？林佳龍：台美有制度性溝通管道

    2026/05/25 09:40 記者黃靖媗／台北報導
    針對川賴通話，外交部長林佳龍今（25）日表示，台美有制度性溝通管道。我方在川習會後聽取美方簡報，美國對台政策未變，並確認對台軍售會秉持「台灣關係法」規定，強化台灣防衛能力。（資料照）

    針對川賴通話，外交部長林佳龍今（25）日表示，台美有制度性溝通管道。我方在川習會後聽取美方簡報，美國對台政策未變，並確認對台軍售會秉持「台灣關係法」規定，強化台灣防衛能力。（資料照）

    美國總統川普日前在川習會後對外透露，將與總統賴清德通話。針對川賴通話，外交部長林佳龍今（25）日表示，台美有制度性溝通管道。我方在川習會後聽取美方簡報，美國對台政策未變，並確認對台軍售會秉持「台灣關係法」規定，強化台灣防衛能力。

    林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，台灣與美國有制度性溝通管道，在這次川習會後，我方也有從美國政府方面聽取簡報，一再確認美國對台政策沒有改變，希望維持台海和平與穩定，特別是對於破壞台海穩定、來自於中國武力威脅方面，美台立場一致；也確認未來在對台軍售上，會秉持「台灣關係法」規定，強化台灣防衛能力。

    林佳龍指出，「台灣關係法」基礎是和平解決爭議，中國已單方面破壞台灣關係法基礎，所以現在問題重點是如何阻止中國破壞現狀 、挑戰台海和平與穩定，在此事上，台美立場一致，要共同管理中共可能的脅迫。

    林佳龍也說，川普第一任政府對台軍售為歷史最高，第二任第1次軍售就已經超過過去拜登4年。現在第2批軍售依法、依程序進行中，這也涉及美國政府與國會運作，在處理發展中。

    林佳龍表示，相信美國的台灣政策、印太戰略都是要確保台海和平與穩定，台灣也會做好應有的責任分擔，與美國、友盟國家、第一島鏈國家共同嚇阻中共威權擴張，若嚇阻不成，台灣也要有實力確保和平。

    另外，針對川普批評台灣為「晶片小偷」，林佳龍表示，台灣能夠發展出半導體，在供應鏈扮演不可或缺角色，現在人工智慧時代中，台灣確實是美國共生夥伴、最佳合作對象，台灣是靠自己的努力在全球供應鏈中有立足之地。

    林佳龍說，在全球化時代，面對非紅供應鏈的挑戰與威脅，民主國家、理念相近陣營應該在半導體供應鏈有更大韌性，確保未來新興科技與國家安全的保障。

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