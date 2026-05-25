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    首頁 > 政治

    竹市府推多元留才與退休關懷措施 首波獎金8月發放

    2026/05/25 09:41 記者蔡彰盛／新竹報導
    新竹市政府今年起推動多元留才激勵制度與退休關懷措施。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市政府今年起推動多元留才激勵制度與退休關懷措施。（記者蔡彰盛攝）

    新竹市政府今年起推動多元留才激勵制度與退休關懷措施，包含發放工程專業人員留任獎金、一般人員久任及績效獎勵，盼透過制度化獎勵與暖心關懷並行，營造兼具支持感與成就感的工作環境，讓同仁安心投入市政服務。

    人事處長柯孟瑩表示，在人才留任方面，人事處規劃推動留任獎金制度，針對實際辦理工程業務工程專業人員，依服務年資滿1年、3年及5年者，自次年起按年核發3萬元至6萬元不等的一次性留任獎金，以強化專業人才留任誘因。此獎金預計8月1日首波發放，將有30人受惠，發放總額約90萬元。

    此外，本年度竹市府亦針對一般人員的服務年資、績效表現及久任情形核予獎勵，公務人員最高可領取3萬元；約聘僱人員、技工工友、駐衛警及約用人員等最高可領取1萬5000元。預計116年首年發放時，約有782人受惠，總發放金額達541萬元。

    人事處說明，為激勵同仁積極任事並提升為民服務品質，竹市府亦訂定工作績優激勵計畫，透過「團體績效獎勵」及「個人績效獎勵」雙軌機制，鼓勵各單位依年度施政計畫持續精進業務推動效能。針對積極回應民眾需求、主動改善業務流程及勇於承擔任務等具優良工作表現的同仁，將核發最高1萬元的個人績效獎勵金。

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