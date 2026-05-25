鄭麗文6月訪美探討「台海和平常態化」 林佳龍：勿陷入統戰陷阱

立法院外交及國防委員會邀請外交部部長林佳龍、國家安全局局長蔡明彥報告「美中元首峰會後地緣政治新局對我國外交及總體國家安全之衝擊評估與因應」，併請大陸委員會列席，並備質詢，外交部長林佳龍會前受訪。（記者廖振輝攝）

國民黨主席鄭麗文將於6月初訪美，並將探討「台海和平常態化」。對此，外交部長林佳龍今（25）日表示，期待鄭麗文出訪美國能表達台灣政府政策；台海和平常態化應是要了解破壞和平、改變現狀的正是中國，希望大家能對外團結，不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。

林佳龍今日出席立法院外交及國防委員會前受訪表示，期待鄭麗文出訪美國也能表達台灣政府政策，外交不分黨派，外交也必須代表國家利益。

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針對鄭麗文出訪將探討「台海和平常態化」，林佳龍強調，「和平要靠實力」，面對中國對台步步進逼的威脅，特別是訴諸武力與脅迫方式在破壞台海和平穩定。台灣人民與政府都有堅定決心要保衛國家，台美也有「台灣關係法」為基礎的制度性關係。

林佳龍表示，他們也會強化台美關係，所謂「台海和平常態化」，應該是要了解破壞和平、改變現狀、不惜以武力脅迫創造新常態的正是中國，希望大家對外能夠團結，不要陷入中共對台統戰及文攻武嚇的陷阱。

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