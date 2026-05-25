如何因應川習會可能衝擊 陳其邁提三個方向

高市議員黃紹庭追問陳其邁對川習會效應的看法。（記者王榮祥翻攝）

國民黨籍高市議員黃紹庭今質詢時關注川習會對台灣產業、安全等層面影響，詢問市長陳其邁看法；陳其邁答詢指出，應培訓人才、把最先進技術留在台灣，並在國際社群中扮演更積極角色。

黃紹庭引述美國總統川普在川習會前後的說法，包括「台灣把晶片偷走」、「晶片廠到美國是聰明的事」，外界並盛傳美國在川習會後，將暫緩對台140億美元軍售，詢問陳其邁看法。

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陳其邁強調，台積電在全球產業的布局，應交由台積電說明，台灣現在應關注的是到底有多少半導體工程師人才？能否滿足相關需求？在人才之外，還須把最先進技術留在台灣，這非常重要。

至於台美關係，陳其邁重申先前分析論點，認為中美產業結構矛盾沒變、東亞地緣政治環境膜變，維持台海和平穩定，當然符合美國與亞洲利益，台灣也須建立有效性嚇阻武力，讓對岸知道要片面改變台海，要付出相當代價。

陳其邁說，我們（台灣）作為國際社群、民主社群一員，除努力維持現狀成為和平基石、和平締造者外，也應扮演更積極角色，且充分跟美方溝通，包括經貿、安全等面向，產生互補、戰略合作空間。

黃紹庭再問，川普總統放話會與台灣總統聯繫？如果賴清德總統有機會跟川普總統通話，陳其邁會建議講那些話？

陳其邁笑說，這是陷阱題、別害他，市政已經焦頭爛額，相關問題國安會會有評估，相信賴總統一定會傳達台灣人追求和平意願，也傳達台灣人保衛中華民國決心。

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