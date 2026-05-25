為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    如何因應川習會可能衝擊 陳其邁提三個方向

    2026/05/25 09:52 記者王榮祥／高雄報導
    高市議員黃紹庭追問陳其邁對川習會效應的看法。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員黃紹庭追問陳其邁對川習會效應的看法。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨籍高市議員黃紹庭今質詢時關注川習會對台灣產業、安全等層面影響，詢問市長陳其邁看法；陳其邁答詢指出，應培訓人才、把最先進技術留在台灣，並在國際社群中扮演更積極角色。

    黃紹庭引述美國總統川普在川習會前後的說法，包括「台灣把晶片偷走」、「晶片廠到美國是聰明的事」，外界並盛傳美國在川習會後，將暫緩對台140億美元軍售，詢問陳其邁看法。

    陳其邁強調，台積電在全球產業的布局，應交由台積電說明，台灣現在應關注的是到底有多少半導體工程師人才？能否滿足相關需求？在人才之外，還須把最先進技術留在台灣，這非常重要。

    至於台美關係，陳其邁重申先前分析論點，認為中美產業結構矛盾沒變、東亞地緣政治環境膜變，維持台海和平穩定，當然符合美國與亞洲利益，台灣也須建立有效性嚇阻武力，讓對岸知道要片面改變台海，要付出相當代價。

    陳其邁說，我們（台灣）作為國際社群、民主社群一員，除努力維持現狀成為和平基石、和平締造者外，也應扮演更積極角色，且充分跟美方溝通，包括經貿、安全等面向，產生互補、戰略合作空間。

    黃紹庭再問，川普總統放話會與台灣總統聯繫？如果賴清德總統有機會跟川普總統通話，陳其邁會建議講那些話？

    陳其邁笑說，這是陷阱題、別害他，市政已經焦頭爛額，相關問題國安會會有評估，相信賴總統一定會傳達台灣人追求和平意願，也傳達台灣人保衛中華民國決心。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播