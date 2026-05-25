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    首頁 > 政治

    黃揚明提沈伯洋財務狀況 他諷黃：蔣萬安存款破3000萬你有說話嗎？

    2026/05/25 09:58 即時新聞／綜合報導
    針對黃揚明對沈伯洋的指控，律師林智群諷刺：「萬安市長才當幾年律師，存款就有3300多萬元，也沒看到黃揚明有什麼特別意見。」圖為台北市長蔣萬安。（資料照）

    針對黃揚明對沈伯洋的指控，律師林智群諷刺：「萬安市長才當幾年律師，存款就有3300多萬元，也沒看到黃揚明有什麼特別意見。」圖為台北市長蔣萬安。（資料照）

    民進黨台北市長參選人沈伯洋的財務狀況近期引起討論，媒體人黃揚明指出，其名下台積電股票已經翻了2.6倍，沈伯洋的太太名下還有特斯拉，每個月開銷頗大。沈伯洋昨（24日）回應，太太的車是「舊車換新車」，不該是被攻擊的點。針對黃揚明的指控，律師林智群則諷刺：「萬安市長才當幾年律師，存款就有3300多萬元，也沒看到黃揚明有什麼特別意見。」

    林智群提到，沈伯洋夫妻名下財產，是一張台積電、存款18萬元，以及「以舊換新」的特斯拉，結果被黃揚明講得好像多有錢一樣。林智群表示，沈伯洋夫妻有兩張律師執照，沈還是補習班名師、出了一堆書，林無奈地說：「兩個律師40幾歲才這點身家，實在應該打屁股！太不認真賺錢了！」

    林智群隨後則諷刺黃揚明：「萬安市長才當幾年律師，存款就有3300多萬元，也沒看到黃揚明有什麼特別意見。」林智群也在文末標註：「顏色對了再有錢都沒關係，顏色不對你最好就身無分文不然就是有鬼。」

    許多網友也在林智群的貼文底下留言：「沈伯洋在補習班教書，薪水都拿去出國留學，在美國明明可以拿到終生教職，還要回來給黃揚明這種人糟蹋，不值得。」、「因為黃揚明有色盲～」、「賴品妤買Toyota被酸名車，藍白仔就是這麼雙標～」、「沒有可以打的，所以硬要寫兩句沒營養的。」、「只有國民黨才能有錢，民進黨有錢就是貪污。」、「K黨有錢是應該，民進黨人只能窮死。」

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