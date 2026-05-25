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    首頁 > 政治

    民進黨全國最年輕黨部主委？ 25歲游騰弘：凝聚黨內力量為金門發聲

    2026/05/25 09:16 記者吳正庭／金門報導
    民進黨金門縣黨部改選，由25歲的游騰弘當選新任主任。（民進黨金門縣黨部提供）

    民進黨金門縣黨部改選，由25歲的游騰弘當選新任主任。（民進黨金門縣黨部提供）

    民主進步黨金門縣黨部新任主委昨天出爐，由25歲的游騰弘同額競選成功，他說，未來將繼續爭取更多年輕人支持民進黨理念，並以最接地氣的行動力，扮演好中央與地方的橋樑，凝聚黨內力量為金門發聲。

    目前還在攻讀國立金門大學國際暨大陸事務學系碩士班的游騰弘，22歲擔任金門縣黨部執行長，已是當年全國最年輕執行長；此次以25歲接掌金門縣黨部，據黨部表示，很可能也刷新歷屆全國各縣黨部主委最年輕的紀錄。

    游騰弘說，感謝黨員同志的信任，讓他有機會承接帶領縣黨部的重任；而從前主委蔡其雍在縣黨部的成績，也成為他前進的動力；未來，他將延續蔡其雍扎實的基層服務，並在此基礎上進一步推動「黨務世代傳承」與「在地深耕」。

    金門縣議員、2任主委任期屆滿的蔡其雍說，有賴黨員過去4年對他及黨務團隊的支持，得以讓黨部與議員辦公室緊密結合，在金門鄉親心中建立起「務實服務」的品

    牌。他強調，任內爭取中央資源挹注地方建設、串聯醫療長照網絡能獲得黨員高度認同，是他最大的榮幸。選舉落幕象徵責任的傳承，他未來仍會站在基層第1線，讓民進黨在金門的根基更加穩固。

    金門縣黨部昨與全國同步舉行第14屆黨部主委、黨員代表暨第22屆全國黨代表選舉，投開票作業，選舉為同額競選，有58名黨員到場投票，投票率17.8％。縣黨部前執行長游騰弘54票當選新主委；全國黨代表由現任全代曾育淵以53票「3連霸」。

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