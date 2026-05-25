東港鎮代會線上LIVE直播 領先全縣鄉鎮市

鎮代主席陳春朝質詢鎮長黃禎祥。（陳春朝提供）

國會及屏東縣議會都有質詢線上直播系統，方便關心國政、縣政的民眾上網查看或還原現場，但對屏東的33個鄉鎮市來說，在本屆首長上任前皆無錄影提供，遑論線上直播，直到東港鎮代會在2023年底力排眾議直接引進線上直播，讓總質詢過程「全都錄」，成為全縣首個執行的鄉鎮市，由於連線都屏東市都沒有，可說是另類的城鄉差距。

據《地方立法機關組織準則》規定，鄉（鎮、市）民代表會的大會及小組會議皆須全程錄音，且在會議結束後的10天內將錄音檔上傳網站公開，是否落實令人存疑，但也有鎮公所及鎮代會是「直接升級」到錄影，但真要到現場「LIVE」直播等級卻是相當罕見，一向都是縣、市以上層級的民意機關才會升級服務。

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由於不少人認為鄉鎮代表或首長面對鏡頭恐會辭不達意，直播恐變出糗，但東港鎮公所、鎮代會則是力排眾議，乾脆直接升級到「線上直播」，並由鎮代會支出預算，請來地方電視台直播拍攝，不僅現場一舉一動全都「錄」，後續再擇日於有線電視台錄影重播，也成為全縣首個請專業製播團隊「直播」的鄉鎮市，不僅被鄉親高度讚賞，更被屏東市市民代表在市代會中拿來當例子建議屏東市也應跟上，成為另類的城鎮差距。

鎮代會主席陳春朝指出，他們從第22屆第4次定期會的施政總質詢開始進行直播，經過4次的定期會總質詢後，鎮民代表們都越來越上手，以往有的鎮代提早離席情況大幅減少，甚至會一直不斷的點名鎮長黃禎祥，就為在質詢時能問好問滿，大家都進步很多。

鎮公所則回應，配合鎮代表的質詢，若有不在動議單上所提出的臨時動議，鎮公所將「見招拆招」，希望透過透明施政，促進公民參與並落實地方自治精神。

東港鎮公所。（記者陳彥廷攝）

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