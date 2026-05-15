彰化藍營提名餘波盪漾！溪湖爆「反謝家」聲浪 鎮長何炳樺籲勿掀對立

溪湖地方LINE群組近日流傳訊息，質疑謝家未支持溪湖子弟、前副縣長洪榮章爭取縣長提名，進而「抵制謝家」言論（翻攝何炳樺臉書）

國民黨彰化縣長徵召結果跌破地方眼鏡，在基層掀起不小波瀾，甚至延燒到溪湖鎮長選情。近日溪湖地方LINE群組流傳訊息，質疑謝家未支持溪湖子弟、前副縣長洪榮章爭取縣長提名，進而呼籲溪湖人「不要支持謝家推出的鎮長參選人陳貞妃」，改為力挺現任鎮長何炳樺連任，引發地方議論。對此，何炳樺出面呼籲鄉親理性，盼不要因選舉傷了地方和氣。

國民黨彰化縣長提名競爭激烈，原先由立委謝衣鳯、前立委柯呈枋及前副縣長洪榮章積極爭取，最終由社頭出身的魏平政獲徵召。由於洪榮章是溪湖人，消息公布後，地方LINE群組陸續出現替洪抱屈的聲音。

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流傳訊息提到，「謝家不支持溪湖鎮民洪榮章選彰化縣長，溪湖鎮民也要有骨氣，不支持謝家推出的鎮長候選人陳貞妃」，甚至號召不分黨派支持何炳樺連任，避免「被外鄉鎮市看輕」。

不過相關言論並未獲得一致共鳴，反而引起支持者間爭論，有人認為溪湖鎮長選舉，不該從縣長提名延燒成地方派系攻防，讓地方氣氛更加對立。

對此，何炳樺昨在臉書發文表示，近日有民眾因縣長選舉議題出現情緒性發言，甚至延伸到鎮長選戰。他呼籲鄉親理性討論，「民主社會互相競爭本是正常之事，但請勿以尖銳言語挑起鄉親之間的對立，這是大家並不樂見的。」

何炳樺強調，溪湖是充滿人情味的地方，許多人彼此都是多年好友、鄰居，甚至親戚，「選舉終究只是過程，地方和諧才是最值得珍惜的價值。」他也盼大家以平和態度交換意見，多一分理性、少一分情緒，避免讓選舉傷害地方感情。

何炳樺貼文澄清，並出面呼籲鄉親理性，盼不要因選舉傷了地方和氣。（翻攝何炳樺臉書）

溪湖鎮長何炳樺。（翻攝何炳樺臉書）

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