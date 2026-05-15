邊砍國防預算邊說助高雄傳產? 陳其邁批邏輯不通、市長參選人該說清楚

邊砍國防預算邊說助高雄傳產!?陳其邁質疑邏輯不通、市長參選人該說清楚。（記者王榮祥翻攝）

藍白大砍國防預算，卻又宣稱要協助傳統產業，高雄市長陳其邁今嚴肅指出這說法邏輯不通，喊話藍綠市長參選人應該說清楚、清楚表態。

高市議員張博洋今質詢時提及國民黨高雄市長參選人柯志恩對川習會的談話，質疑她出一張嘴，跟著國民黨不給台灣武器自保、只會要民進黨不能單邊押寶，還說要重視傳產，這柯真的不一樣，說的跟做的都不一樣，詢問陳其邁看法。

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陳其邁答詢指出，先前已說過，藍白應該講清楚為什麼把無人機、指管通勤改善、AI決策等國防預算刪除，到現在都沒人說明清楚為何這些項目對台灣不重要？ 所以他支持行政院再提出相關預算。

陳其邁認為高雄市長候選人更應該在這議題上表態，尤其軍工產業在高雄有完整產業鏈，如果藉由國家支持，加大跟國外廠商技術合作，這對傳產轉型有非常幫助，國防預算不只國防政策 對高雄而言是更是重要的經濟政策。

他進一步舉例，像日本針對有關區域安全，防衛隊法也做修法，希望放寬對武器輸出限制，著眼於周遭國家安全問題，這已不是單一國家的事，是跨區域國家彼此合作 ，例如澳洲向日本採購軍事裝備；台灣在東亞地緣政治、安全環境改變下，反而自我限縮加強防衛能力預算，這可能對國際釋放錯誤訊息，對台灣安全、產業發展也都會造成重大影響。

陳其邁喊話，針對有關國防預算被砍，包括民進黨高市長參選人賴瑞隆、國民黨高市長參選人柯志恩，都要很清楚表態，不能說一邊砍國防預算，一邊說又顧慮傳產、要傳產支持，砍預算又說要幫助傳產，這邏輯上不通，參選人應該講清楚。

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