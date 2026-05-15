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    首頁 > 政治

    秦慧珠爆市場抓163隻鼠「北市府登載2隻」 周軒：連藍營議員都看不下去

    2026/05/15 09:09 即時新聞／綜合報導
    台北市長蔣萬安（資料照）

    台北市長蔣萬安（資料照）

    台北市鼠患頻傳，國民黨台北市議員秦慧珠14日怒批永春市場自己統計抓了163隻，台北市政府自己紀錄2隻，批評市府是在做表面工夫。對此，政治工作者周軒表示，蔣萬安市府的爛，連國民黨的議員都看不下去。

    周軒在臉書PO文表示，秦慧珠議員不愧是老牌議員，質詢的重點十分犀利，近年北市與「鼠患」相關的民眾陳情持續攀升。根據研考會統計，自110年至115年5月初，相關案件已累積達1820件；環保局統計的鼠類人民陳情也超過1500件。

    周軒指出，台北市府過去長時間僅針對環南市場、成功中繼市場及永樂市場統計鼠隻捕獲數據，其餘市場幾乎沒有完整資料，以永春市場為例，自治會自行統計顯示，114年共捕獲550隻老鼠，115年截至4月也已超過163隻，但台北市府同期資料卻僅登載「2隻」，數據差距相當誇張。

    周軒直言，在缺乏完整基礎資料、熱區分析及統一通報制度的情況下，「連老鼠在哪都搞不清楚，怎麼談有效滅鼠？」永春市場自己統計抓了163隻，台北市政府自己紀錄2隻，難怪整天說沒有鼠患，都是「認知作戰」，搞了半天小丑居然是蔣萬安？蔣萬安市府的爛，連國民黨的議員都看不下去。

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