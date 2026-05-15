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    首頁 > 政治

    女力天團來了！ 鄭麗君、劉世芳明合體何欣純聊「台灣好生活」

    2026/05/15 09:10 記者蘇孟娟／台中報導
    何欣純喊話，不分朝野應該儘速支持行政院未來提出的無人機相關特別條例。（擷自何欣純臉書）

    何欣純喊話，不分朝野應該儘速支持行政院未來提出的無人機相關特別條例。（擷自何欣純臉書）

    2026九合一大選，民進黨啟動「台灣好生活」縣市政策說明會，行政院率內閣團隊下鄉，第2場訂明（16）日在台中舉行，行政院副院長鄭麗君攜內政部長劉世芳，將與民進黨台中市長參選人、立委何欣純，與民眾面對面，說明執政成績及未來願景，並積極回應百工百業的需求。

    民進黨5月起規劃「台灣好生活」下鄉宣講活動，安排內閣成員到各縣市說明中央施政成果，首場9日已自高雄市起跑，第2場定16日在台中新天地東區旱溪店舉辦，將以產業發展政策為重點；第3場17日於嘉義縣舉行，聚焦農業、馬鈴薯、花生等，盼藉活動協助政府進行政績宣傳並與產業對話。

    這週六13:30至15:30，鄭麗君攜內政部長劉世芳，將與何欣純，與民眾面對面，說明執政成績及未來願景，並傾聽基層心聲，積極回應百工百業的需求。

    何欣純指出，以近來產業界高度關注的國防軍購預算，被在野黨刪除的4700億元，對產業的傷害很清楚，產業轉型的力量被中斷，台中產業出頭的機會也因而消失，產業焦急、國防打折之際，不分朝野應該儘速支持行政院未來提出的無人機相關特別條例，台中的政治人物都應該大力支持，請不要棄台中產業不顧。

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