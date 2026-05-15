魯比歐北京強調軍售非川習會重點 外交部致謝：我將持續強化自衛

外交部發言人蕭光偉。（資料照，記者方瑋立攝）

「川習會」昨（14）日登場，美國國務卿魯比歐在北京接受專訪時強調，美國長期對台政策未變，且川普政府持續對台軍售，軍售議題並非美中峰會重點。他並重申反對迫使、強制改變現狀行為，也注意到中國持續出動軍機、艦騷擾台海，凸顯其是區域和平穩定的重大風險。對此，外交部長林佳龍今（15）日針對美方重申立場、支持台海和平穩定表達感謝。

外交部發言人蕭光偉今天說，外交部持續密切關注美中互動情形，並注意到美國國務卿魯比歐於14日在北京針對「川習會」情形的專訪中，再次強調美國歷經多任總統與政府的長期對台政策沒有改變，川普政府上任後也持續對台軍售，當天的會議上軍售議題則非雙方討論的重點。

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蕭光偉指出，魯卿也再次重申美方反對任何迫使或強制改變現狀的行為，以及強調破壞區域穩定對美、中乃至全世界都極為不利。

此外，蕭強調，外交部也注意魯比歐提到中國大幅擴張軍力的目的不僅針對台灣，更是為在全球投射力量。直至昨今兩日，解放軍機艦仍不斷在台海周邊活動並進行各種灰色地帶與軍事騷擾威脅，在在顯示北京是當前區域和平穩定的重大風險。

針對美方多次說明對台海和平穩定的支持與重視，並再次重申對台政策沒有改變，外交部長林佳龍今對此表達感謝。他強調，台灣作為國際社會負責任的一員，將持續強化自我防衛能力，並堅定和美國等所有熱愛自由民主的國家合作，共同維護台海與區域的和平、穩定與繁榮。

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