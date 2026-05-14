川習會沒提台灣》近90艘共艦仍留島鏈 520前恐有大動作

中國遼寧號航空母艦打擊群。（路透檔案照）

美中元首「川習會」今天登場，中國對台軍事威脅仍未停歇，據我方掌握，即便美國總統川普抵達中國，共軍在第一島鏈的海上部署仍維持80至90艘的高水位；國安官員示警，若中方認為此次「川習會」未達預期成果，不能排除在520我國總統就職週年將至，中方在島鏈周邊又有動作。

國安官員示警

國安官員指出，「川習會」的兩大核心目的在於解決美中經貿問題，包括中國的全球傾銷對美國在內各國的供應鏈及民生工業的打擊，以及稀土等相關議題；另一個目的則是降低中國在全球地緣政治帶來的不確定性，從第一島鏈到中東，甚至是全球南方等。

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官員進一步說明，中國3月起在第一島鏈的海上部署，就已遠遠超過國土防衛所需水準，即便到了今天，海上軍事艦艇的部署，仍維持在80至90艘的高水位，即便川普到了中國，例行對台的軍事騷擾也沒有停止，一方面自稱帶來和平穩定，一方面透過這些作為進行「和戰兩手」策略。

被問到在中方這樣的海上軍事部署下，「川習會」後、520總統就職週年前，台灣會不會進入更新的警戒狀態？國安官員坦言，沒有可以完全排除的理由，確實要注意，難保中國最後認為「川習會」成果不如預期，又會在周邊做一些動作，加上中方一直維持這樣海上部署的量能，不知道屆時中方到底會有什麼動作，這確實值得注意。

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