李四川再拋「雙北共治」願景 升級「30分鐘都會生活圈」

國民黨新北市長參選人李四川（戴眼鏡握手者）說，他將以42年的工程與市政經驗，與台北市長蔣萬安合作，讓雙北升級為「30分鐘都會生活圈」。（圖由李四川競選辦公室提供）

國民黨新北市長參選人李四川今天到新店與基層鄉親及地方黨部幹部座談，李四川致詞時再次拋出「雙北共治」願景，他將以42年的工程與市政經驗，與台北市長蔣萬安緊密合作，強化兩市交通建設、打通任督二脈，讓雙北從「一日生活圈」升級為「30分鐘都會生活圈」。

李四川指出，結合淡江大橋通車，未來他會持續推動輕軌建設，串聯淡水、八里、林口，未來還可串接到桃園捷運，節省民眾交通成本及時間；他也承諾當選後一定會蓋蘆社大橋，除了可進一步串聯雙北交通、減緩塞車的現象，未來交通路網還可從北士科連結到蘆洲五股、串聯板橋土城，打造雙北的AI產業鏈。

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李四川強調，他決定參選新北市長，是因為要推動新北繼續向上發展，未來如果台北市長是蔣萬安、新北市長是李四川，彼此已有密切的共事經驗，未來一定可以繼續推動兩市共治，強化兩地之間的交通建設、減少民眾通勤時間，讓雙北生活圈提升為30分鐘都會生活圈，市民生活更便利。

國民黨新北市長參選人李四川（戴眼鏡握手者）再拋「雙北共治」願景，他要與台北市長蔣萬安緊密合作，強化兩市交通建設。（圖由李四川競選辦公室提供）

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