貝森特：川普了解台灣議題敏感性 回應將「非常堅定」

今晚「川習會」國宴上，川普（圖）向習近平舉杯祝酒。（美聯社）

美聯社14日報導，美國財政部長貝森特指出，川普總統了解台灣議題的敏感性，他的的回應將「非常堅定」；去年12月美國政府批准規模110億美元的對台軍售案，貝森特說，「我不能搶在總統之前發言，你們今晚或明天將聽到他更多的相關談論」。

川普14日與中國國家主席習近平會面，習近平告訴川普，如果台灣問題處理不好，「兩國就會碰撞甚至衝突」。貝森特14日接受CNBC訪問說，「川普總統了解這個議題，以及該議題的敏感性，任何曾持相反意見的人不了解川普的談判風格」。

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貝森特也說，美國能與中國談論人工智慧（AI），是因為「我們處於領先地位」。他指出，「這兩大AI超級強權正開始對話。我們將制定一項協定，以推進AI最佳實踐，確保非國家行為者無法獲取這些模型」。

他說，「我們之所以能夠與中國針對AI進行深入探討，是因為我們處於領先地位；如果他們大幅領先我們，我不認為我們將進行相同的討論」。

美中將成立「貿易委員會」 管理雙邊貿易

路透報導，他也提到，美中官員討論成立一個「貿易委員會」，來管理雙邊貿易，以及成立一個「投資委員會」，監督非敏感領域的投資。

他駁斥川普尋求中國投資1兆美元的說法，表示「我不確定這1兆美元的數據從哪裡冒出來的」。

他表示，新的投資委員會將審查所有中國的投資計畫，以確保這些計畫不屬於美國外國投資委員會（CFIUS）的負責範圍。他說，「我們要做的事，是確保這些投資不會交付CFIUS，因此將預先審查這些投資，確保他們不屬於戰略或敏感領域」。

美國波音可望拿到大訂單

他也指出，「我認為我們將看到波音大訂單」。他補充，美中官員也針對能源、農產品以及非戰略領域的採購進行討論。

美國財政部長貝森特（中）。（路透）

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