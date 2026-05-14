江啟臣專訪談台中升級：推旗艦城政策、結合AI打造世界新都心

立法院副院長江啟臣（右）於廣播節目《POP大國民》談台中市長選戰議題。（擷取自《POP大國民》網路直播）

立法院副院長江啟臣今（14）日晚間接受廣播節目《POP大國民》專訪，與代班主持人鈕則勳暢談台中市長選戰議題。鈕則勳表示，江啟臣目前民調優於對手民進黨參選人立委何欣純，對此，江啟臣表示，民調都抱持參考的態度，因為接下來一定還會有更多不同形式、不同時間點的民調出現。

江啟臣說，其實從這兩年開始，相關民調就陸陸續續都有，包括先前黨內初選期間，也有很多不同數據可以參考，每一份民調最重要的意義，不是在數字本身，而是提醒，市民對未來台中有什麼期待、希望看到什麼樣的領導者，也讓他更清楚知道，哪些地方需要再努力、哪些方向需要再強化。

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江啟臣說，不管是對台中現況的感受，或是對未來城市發展的期待，每一份民調都反映了一部分民意，也都是很重要的參考依據，會持續一步一腳印，把現在該做的工作做好，更認真回應市民朋友的期待。

江啟臣說，現階段是將工作做好就是最好的準備，除了本身立委跟副院長工作，台中的未來，自己有提出旗艦城政策，讓幸福宜居城市再升級，台中是全國人口第二大城市，也是中部七百萬人進出門戶，希望發展成亞洲新核心跟世界新都心，朝向國際化與均衡發展，將台中市既有的半導體、機械產業等結合AI，讓產業升級，發展智慧台中。

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