習近平帶川普逛「天壇」 國安官員解析「天子對比民選」的場景政治

川普與習近平在天壇主體建築祈年殿前廣場合影。（路透）

美國總統川普與中國國家主席習近平在「川習會」後，共同前往北京歷史古蹟「天壇」參觀。針對此一安排，我國安官員剖析北京當局精心設計的「場景政治學」，意在以天子對比民選元首來彰顯中國的「制度自信」，以及骨子裡對「和平演變」的拒絕跟反對，會前也透過中國駐美大使劃下不容妥協的「四條紅線」。

國安官員指出，中國駐美大使謝鋒在「川習會」前寫了一篇文章，直指台灣、民主人權、道路制度、發展權利是中方的四條紅線，意思是台灣議題沒得商量，中國有自己的發展方式，「不要告訴我這是錯的」。

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國安官員解讀，「天壇」是皇帝祭天的地方，中國傳統概念的「君權神授」，皇帝就是天子、奉天命統治大家，帶著必須一票一票獲得國民支持才能獲得授權的元首，某種程度來說是很大的對照。

官員表示，中國人很喜歡講「制度自信」，這在彰顯和西方民主的不同，「我們幾千年來就是這樣，奉天承運、皇帝詔曰，我們這大國是『東升西降』」，反映了中國的「制度自信」，以及打從骨子裡對「和平演變」的拒絕跟反對。

國安官員提及，去年3月習近平在天安門城樓跟俄羅斯總統普廷見面時，當時在聊長生不老，這次跟川普見面，則是用「天子」的概念進行文化脈絡的對照，這是中國很習慣使用的「場景政治學」。

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