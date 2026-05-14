白宮公布「川習會」摘要 台灣議題隻字未提

川習會14日登場。（美聯社）

美國總統川普和中國國家主席習近平今天（14日）上午在北京人民大會堂東大廳舉行峰會，白宮稍早對外釋出會談摘要，通篇未提台灣。

根據《衛報》報導，白宮官員今下午針對川習會發布會議紀要，雙方談到雙邊經貿關係，包括擴大美國企業進入中國市場的機會，以及增加中國對美國產業的投資，美國多家大型企業高層也參與了部分談話內容。

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川習2人也提到伊朗戰爭，雙方一致認為荷姆茲海峽必須保持開放，以支持能源的自由流動。習近平也明確表示，中國反對該海峽的軍事化，以及任何針對使用海峽徵收通行費的企圖。此外，他表達了增購美國石油的興趣，以減少中國未來對該海峽的依賴。兩國也均同意，伊朗絕不能擁有核武器。

白宮還說，川普和習近平強調有必要在遏止芬太尼繼續流入美國的進展上持續努力，中國也應增加對美國農產品的採購。通篇看下來，並沒有提到各界高度關注的台灣問題。

此前不少分析人士直言，川習會對台灣最好的情況，就是台灣議題在這兩大強權的對話中「被邊緣化」，屬於台灣的最佳劇本就是川普未在習近平面前對軍售或官員訪台做出任何限制性承諾，美方在會後聲明中對台灣議題輕描淡寫，甚至完全不提是最好。

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