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    首頁 > 政治

    習近平喊川普「處理好台灣」？國安官員不意外：台美彼此必要

    2026/05/14 21:15 記者陳昀／台北報導
    美國總統川普（左2）抵達北京出席歡迎儀式。（美聯社）

    美國總統川普（左2）抵達北京出席歡迎儀式。（美聯社）

    美中元首「川習會」今天登場，「台灣議題」相較2017年更被凸顯，中國官媒還宣稱，習近平會中警告川普「妥善處理台灣問題」。國安官員認為，當美國將台灣的安全及供應鏈角色，視為區域安全穩定的一環時，中方當然非常在意，台灣跟美國是彼此需要、互相合作的關係，台灣更是美國在印太安全戰略的核心。

    國安官員說明，「川習會」一定各自從自身國家利益出發，歷次美中元首會面，中國一定會談「台灣議題」，希望美國解除對台武裝，降低其軍事威逼的成本，更快達成併吞台灣的政治目標；但從美國的角度，西太平洋、印太區域及第一島鏈的安全穩定，尤其台灣在供應鏈地位、第一島鏈位置更是核心，代表美國的國家利益，台美乃至於島鏈各方，都基於共同利益的立場。

    官員重申，「川習會」唯一較有風險的部分，不在於美國做什麼、川普說什麼，而是中方會不會持續以台灣國會大幅刪減軍事投資，說成是「台灣民意拒絕美國軍售」，進而要求美方不再支持台灣，這才是唯一的風險，而不是看到任何美中會面，就把台灣當成籌碼，「不要看到砧板，就跳上去說不要切我」。

    國安官員表示，台灣跟美方都有持續緊密聯繫，美國在過去這幾天，也一直公開表達對於台灣的堅定支持。他說，可以觀察到，川習會開了2個多小時，在會議結束前中國透過新華社發了2次新聞，第一次是簡要的內容，單獨把台灣那段抽出來，強調習近平警告川普，若處理不好中美關係會十分危險；第二次是發完整的內容，中間把台灣的段落給塞進去。

    國安官員表示，過去這麼多年以來，每次中美元首會面，中國會經常性塞進一段實際上根本沒有發生的內容，或是中國方面自己的詮釋跟解釋的內容，好比美方講「一中政策」，他們就講「一中原則」；而對照美國白宮傍晚所釋出的摘要內容，確實也沒有提及台灣。

    台灣晶片、戰略位置 攸關全球與印太安全

    對比2017年首次「川習會」，「台灣議題」今年更被凸顯，國安官員表示，2017年的中國不會去講日本是新軍國主義，應該也不會很明確地支援伊朗做某些大規模的海上部署，以及跟世界秩序挑戰的動作，這反映中國自身的「戰略自信」，或對自身單邊行為的正當性，另一方面，當美國把台灣的安全、供應鏈角色，當成區域跟安全穩定的一環時，中方當然會非常在意。

    國安官員強調，這一定程度代表全球更重視台灣了，台灣沒必要處於高度不自信，台灣是全球第六大資本市場，綜合國力不是在衰退中的國家，作為自由開放的民主國家，台灣跟美國在地緣上、印太區域上的利益是一致的，台美雙方互相合作、彼此互相必要，台灣不是單純依賴某些結構，「真的不需要人家放個砧板，就跳上去說不要切我」。

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