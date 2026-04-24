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    首頁 > 政治

    沈伯洋懂音樂！蔣萬安笑了 點名「這人」也很厲害

    2026/04/24 13:45 記者甘孟霖／台北報導
    台北市長蔣萬安率領市府官員，前來議會向民眾黨黨團說明重大議法案，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    台北市長蔣萬安率領市府官員，前來議會向民眾黨黨團說明重大議法案，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

    年底就要進行地方選舉，民進黨台北市長提名人選目前以立委沈伯洋呼聲高，民進黨立院黨團副幹事長陳培瑜、書記長范雲稱讚沈體育好、音樂強。媒體今（24）日問台北市長蔣萬安有沒有學過音樂？蔣萬安呵呵笑說小時候學過，並說他想起老朋友民進黨籍立委王世堅，同樣懂古典樂。

    蔣萬安今至議會民眾黨團說明重大議法案，會前媒體堵訪問他，國民黨籍市議員游淑慧說沈伯洋代表綠營恐影響整體投票率，讓藍營不好打？蔣萬安維持一貫回應，稱現階段專注市政，今天到議會來報告議法案。

    媒體問蔣有學過音樂嗎？蔣萬安一聽呵呵笑說，小時候有學過；媒體再追問蔣是否懂巴哈、莫札特？可以不看稿講一小時？蔣萬安笑說，這讓他懷念起老朋友王世堅「堅哥」，王也非常懂古典樂，還會拉小提琴。

    另外，媒體關注地方選舉藍白合，蔣萬安是否幫民眾黨站台？蔣萬安說，黨部應該有相關規劃，尊重黨部安排。

    媒體也問，是否有南下輔選規劃，如果藍營台南市長提名人謝龍介、高雄市長提名人柯志恩邀請，會南下幫忙？蔣萬安說，一定全力幫忙。

    蔣萬安今至民眾黨團報告重大議法案。（記者甘孟霖攝）

    蔣萬安今至民眾黨團報告重大議法案。（記者甘孟霖攝）

    台北市長蔣萬安。（記者甘孟霖攝）

    台北市長蔣萬安。（記者甘孟霖攝）

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