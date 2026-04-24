柯文哲夜進護理站「電人」？ 新光醫院：恐是「柯式語法」惹議

民眾黨創黨主席柯文哲遭爆晚上赴新光醫院護理站了解患者病情，並被質疑「電人」、對醫護施壓。（資料照）

醫師出身的民眾黨創黨主席柯文哲遭爆晚上赴新光醫院護理站了解患者病情，並被質疑「電人」、對醫護施壓。新光醫院醫務副院長張益誠今（24）日表示，經院方了解，相關過程屬常見醫病溝通情境，並無明顯施壓情形，外界感受到的壓力，較可能來自所謂「柯式語法」，即使沒有惡意，「聽起來也都有壓力」。

有醫護人員在社群網站Threads發文抱怨，指有病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？晚上10點要求要病解？」、「虧前市長曾是醫療人員，而且這裡也不是台大，甚至要求夜班主護說明白天發生什麼事，到底憑什麼？真的是可憐值班醫師跟當班主護了。」該文所附影像可見柯文哲坐在護理站聽醫師解說病情，引發網友議論，但po文者已刪除該文。

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張益誠指出，該名患者術後當天中午出現不適，家屬因焦慮，希望由認識的醫師協助了解病況，院方因此安排值班醫師進行說明。這類由醫界友人協助溝通的情況在臨床並不罕見，透過專業解釋，有助於病人與家屬理解醫療處置。

針對外界質疑柯文哲進入護理站是否涉及介入醫療工作，張益誠說明，目前醫院採電子病歷系統，說明病情需透過電腦螢幕呈現影像與資料，因此在護理站開啟系統進行解說，是「滿標準的作法」，在醫療現場也相當常見。

至於時間點為夜間，張益誠表示，醫院為24小時運作，雖多數情況會安排於日間說明，但考量民眾作息與需求，下班後或晚間進行病情解說亦非少見。當天柯文哲大約是晚上9點多到醫院，非門禁時間，由於主治醫師在開刀，因此由值班醫師負責說明，過程約半小時，提問不複雜，後續也未再提出疑慮。

對於是否增加醫護負擔或涉及施壓？張益誠表示，院方已主動關心護理人員，目前掌握情況「不太像網路所說」，但也坦言，當有具知名度的「人物」到場，第一線人員難免感受壓力，較可能來自角色與語氣，而非實際要求。

張益誠並指出，從相關資料觀察，柯文哲的表達方式屬外界常稱的「柯式語法」，「不是說『我要你怎麼樣』，而是講話的感覺」，即便沒有惡意，仍可能讓聽者感受到壓力；整體溝通過程順利，患者今日就可順利出院，可說是「Happy Ending」。

新光醫院醫務副院長張益誠說明，柯文哲夜訪新光醫院探病過程。（新光醫院提供）

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