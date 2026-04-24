黨內初選紛擾 國民黨考紀會罕發聲：制度高於一時的民意結果

國民黨中央黨部。（資料照）

國民黨新北市議員第11選區（汐止、金山、萬里）初選民調，日前由遭停權的國民黨前發言人蕭敬嚴勝出，蕭當時強調，議員黨內初選資格仍然有效，他一定會提出申訴，並稱「若地方黨部無故停止初選，將訴諸司法，守護黨員應有權利」；儘管事隔數天後，蕭又退出選舉，風波看似平息。不過，國民黨考紀會今（24日）罕見發出長文，再度引發討論。

國民黨考紀會以「把民意當萬靈丹？這才是制度混亂的開始」為題發文，強調「制度本來就高於一時的民意結果」。如果連這一點都守不住，那未來不只是初選會失序，整個政黨的運作，都只會淪為「誰聲量大、誰就有理」的叢林法則。

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國民黨考紀會指出，近期有人以「初選民調結果被沒收」為由批評國民黨考紀制度，這樣的說法看似替民意發聲，實際上卻是把不同層次的問題刻意混為一談。首先，黨紀與民意，本來就不是同一個層次的概念。民意可以表達偏好，但不能取代規範。

考紀會舉例，否則不妨做一個民調：「是否同意把郭台銘的財產平均分給大家？」多數人可能會點頭，但這不會因此變成正當，因為這牽涉的是法律與制度，而不是多數決的情緒投射。黨紀的存在，本質上就是一種「規範秩序」，而不是「人氣競賽」。

考紀會說明，考紀會作為政黨內部負責紀律審查與懲處的機關，其設立與運作並非任意為之，而是有明確的法律依據。考紀會的功能在於處理黨員違規行為、維護黨紀與組織秩序，並非為於選舉期間的手段，考紀必須有明確性，並且中立客觀。

考紀會進一步指出，政黨紀律是法律層次，不是選舉操作。依據《政黨法》，政黨本就有權制定內部紀律規範，並透過黨代表大會、中常會等機制形成制度。這不是臨時起意，更不是為了某場初選量身打造，而是一套長期存在、經組織程序確立的制度。把考紀處分說成「干預初選」，等於否定政黨依法自治的正當性。

考紀會表示，考紀會的正當性來自制度授權，而非民調高低。就像一個人是否犯罪，不會用選舉投票決定；同樣地，一名黨員是否違紀，也不會因為民調第一就自動「無罪」。若真如此，才是對制度最大的踐踏。

考紀會說，真正該問的問題，不是「為何民調第一不能當選」，而是一個已進入紀律審查程序的個案，是否可以因為民調結果就被豁免？如果答案是「可以」，那未來所有政黨紀律都只剩一條路——比聲量、拚人氣、找操作，制度將全面崩解。

考紀會表示，初選從來不是無條件的承諾，而是在既有規則之下進行的程序。規則本身，就包含紀律審查的可能性。否則，政黨乾脆取消黨章與考紀會，改成純民調公司決定一切，豈不更「民主」？

考紀會強調，問題的核心，不在於考紀權力太大，而在於有人不願意承認：制度本來就高於一時的民意結果。如果連這一點都守不住，那未來不只是初選會失序，整個政黨的運作，都只會淪為誰聲量大、誰就有理的叢林法則。這才是真正該警惕的危機。

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