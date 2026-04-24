民眾黨來直播用餐！湳雅夜市「蚵仔之家」千金澄清：我家真的不是草店

民眾黨一行人到「蚵仔之家」用餐。（擷取自黃國昌YT）

民眾黨創黨主席柯文哲日前和新北市長參選人黃國昌等人，到板橋湳雅夜市掃街拜票並同步直播。一行人到「蚵仔之家」用餐時，還因「吃素」問題掀起熱議，連帶讓店家受到討論。不過，除了「蚵仔之家」老闆當天就婉拒與柯文哲合照外，老闆女兒也在Threads上發文澄清「我家真的不是草店」，希望大家不要誤會。

柯文哲等人日前在湳雅夜市掃街，網紅四叉貓統整一行人吃過、逛過的店家，表示有些真的是當地超級老店。有網友表示，被吃播過，感覺美味程度會下降，也有不少網友表示：「他們要進來消費，店家沒辦法！」「店家也來者是客，不好意思拒絕。」另外，還有網友表示，看直播時發現「蚵仔之家」老闆有拒絕拍照，而且還不只一次。

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昨日該店老闆的女兒，也在Threads上轉貼四叉貓的貼文表示「蚵仔之家千金我本人想澄清我家真的不是草店」，還和網友喊話：「拜託大家不要誤會！」

文章一出，網友紛紛留言表示：「居然驚動湳雅夜市蚵仔之家千金本人出面澄清」、「不是賣蚵的就是柯粉」；「也有網友說，出來做生意，最忌諱的就是被貼標籤。民眾黨最令人討厭的，就是那種硬給人貼標籤的宣傳手法。」

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