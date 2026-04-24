被罵「絕子絕孫」崩潰！9刀刺死技術長 雲云科技董座淚稱「犯了人生最大的錯誤」

雲云董座曾志新。（資料照）

雲云科技主要商品為嬰兒攝影機，也因此商品享譽國際，不過董事長曾志新因懷疑梁姓技術長竊取公司機密等，於梁男的離職交接會議上持預先藏好的兇刀朝梁男狠刺9刀，梁男送醫不治。全案交由國民法官審理，預計將於4月30日宣判。今日由曾志新以證人身分接受檢辯雙方問話，他也當庭哽咽道歉，說「犯了人生最大的錯誤，我那時失去理智殺了他，對不起，對不起」。

檢方在詢問有關曾志新的基本訊息以及聘用梁男的過程後，單刀直入地詢問曾志新為什麼要殺了對方。曾志新聽聞後，先是沉默了5秒，隨後便說從2024年9月開始，網路上就出現許多匿名帳號攻擊公司，導致團隊出現對立、分化。

請繼續往下閱讀...

曾志新說，出現匿名帳號攻擊後的這半年自己壓力很大，團隊也很多人受傷，後面又發生有人攻擊公司客戶使用的系統，導致有許多1顆星的評價，持續下去公司很快就不能營運了，加上後續又有核心資料面臨竊取問題，對方又試圖破壞公司和供應商的關係，若供應商不出貨，公司馬上就會倒了。說到此處，曾志新哽咽地說，「犯了人生最大的錯誤，我那時失去理智殺了他，對不起，對不起」。

針對社群媒體上匿名帳號的攻擊，曾志新憤慨說到，其中一篇的內容，指說「公司今年不辦尾牙、沒有春酒，老闆不怕絕子絕孫嗎？」傷他很深。他忍住眼淚說，我不能生育有很多原因，我想說要等公司做到一定程度再完成生育計畫，讓雙方父母有個交代。

曾志新說，這個指控好像他是貪小便宜的老闆，但是那年確實虧損嚴重，但他仍想辦法去籌錢，讓公司能基本運作，或許我們就能找到錢了，春酒、尾牙也可以辦，若外界不了解他的人看到，可能就會覺得他怎麼會是這樣的老闆。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法