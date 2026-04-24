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    金爐不是只能燒金紙？ 苗栗母雞闖土地公廟下蛋逾20顆

    2026/04/24 12:03 記者彭健禮／苗栗報導
    雞在金爐內下蛋。（徐裕逢提供）

    雞在金爐內下蛋。（徐裕逢提供）

    苗栗縣銅鑼鄉中平村10鄰、地方稱「老伯公」的土地公廟，於今年初起，被村民發現神龕上土地公神尊旁及金爐內，接續冒出雞蛋，讓人好奇。近日謎題揭曉，原來是附近放養的一隻雞，闖入廟內下蛋，迄今已累積20多顆，讓地方嘖嘖稱奇，打趣說真的是「神『雞』（蹟）」。

    在地銅鑼鄉民代表徐裕逢表示，最初村民在土地公神龕旁發現雞蛋時，多半推測是鄰近住戶飼養的雞隻在廟附近產下，民眾發現後，便將雞蛋撿起集中放置於神龕上。不過之後神龕上陸續出現雞糞痕跡，研判雞隻可能直接進入廟內活動並下蛋。

    直到4月19日，有村民前往參拜時，當場發現一隻雞正在金爐內產蛋，才解開這起「雞蛋之謎」，並推測該雞可能因受驚或尋找隱蔽處，而進入廟內神龕與金爐空間下蛋。

    徐裕逢指出，這隻雞不定期前來下蛋，累計數量已超過20顆，讓不少鄉親感到新奇，成為地方茶餘飯後的話題，並笑稱是難得一見的「神『雞』（蹟）」。

    徐裕逢也提醒民眾，前往參拜後焚燒金紙時，可多留意金爐內是否有雞隻停留，避免發生意外，成了窯烤雞。

    金爐內留有一顆雞蛋。（徐裕逢提供）

    金爐內留有一顆雞蛋。（徐裕逢提供）

    神龕上土地公神尊旁留有多顆雞蛋。（徐裕逢提供）

    神龕上土地公神尊旁留有多顆雞蛋。（徐裕逢提供）

    銅鑼鄉中平村10鄰、地方稱「老伯公」的土地公廟。（徐裕逢提供）

    銅鑼鄉中平村10鄰、地方稱「老伯公」的土地公廟。（徐裕逢提供）

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