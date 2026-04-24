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    首頁 > 生活

    鑽轎腳變「胯下之辱」？會長扶轎張腿跨信眾惹議 埤頭法主聯誼會道歉

    2026/04/24 14:22 記者陳冠備／彰化報導
    大甲媽鑾轎行進中，前方信眾突然跪下鑽轎腳，身穿黃衣、扶轎的會長疑因被前方同伴擋住視線，且無人提醒，情急之下只好跨步越過信眾。（翻攝黑色豪門事件臉書）

    大甲媽鑾轎行進中，前方信眾突然跪下鑽轎腳，身穿黃衣、扶轎的會長疑因被前方同伴擋住視線，且無人提醒，情急之下只好跨步越過信眾。（翻攝黑色豪門事件臉書）

    大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，昨（23日）回鑾進入彰化縣埤頭鄉，眾多信眾跪地等候「鑽轎腳」求平安。不料，扶轎的埤頭法主聯誼會會長疑似因視線受阻、反應不及，竟直接張開雙腿，從跪地信眾身上跨越而過，讓原本虔誠的「鑽轎腳」祈福，瞬間成為「胯下之辱」，令人錯愕。

    據了解，大甲媽鑾轎上午回鑾至埤頭鄉遶境，期間由埤頭法主聯誼會接駕，鑾轎中間也有2個人幫忙扶轎，行進途中，前方信眾突然下跪鑽轎腳，身穿黃衣、扶轎的會長疑因被前方同伴擋住視線，且無人提醒，情急之下只好張腿跨步越過信眾。過程被民眾拍下並上傳網路，引發議論。

    影片在社群平台流傳後，網友紛紛留言批評「太誇張」、「完全不尊重人」，也有人認為現場動線混亂、管理失當才導致意外發生。面對輿論壓力，埤頭法主聯誼會今（24日）緊急發出聲明致歉。

    埤頭法主聯誼會聲明稿指出，本會參與接駕活動已逾20年，始終以敬神與服務信眾為最高原則。然而，本次鑽轎腳儀式中，因現場人員未能確實掌握狀況，會長亦未及時反應或迴避，導致出現張腿從信眾身上通過的不當舉動，造成非常不恰當的畫面與觀感，本會對此表達最深歉意。

    聲明稿表示，本會對此事件責無旁貸，絕不推諉。這確實是嚴重疏忽，辜負了大家對本會的信賴。未來接駕活動中，本會將不再安排人員進入內扶轎區域，並全面檢討動線與人員引導機制，確保鑽轎腳儀式能在合宜、受尊重的環境下進行。本會會以最嚴肅的態度改進，杜絕類似事件再次發生，同時虛心接受各界的批評與指教。

    埤頭法主聯誼會發出聲明致歉。（民眾提供）

    埤頭法主聯誼會發出聲明致歉。（民眾提供）

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