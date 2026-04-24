民眾黨內鬥？楊寶楨慘遭小草粉專攻擊怒回嗆 陳智菡淡回：要虛心接受

左楊寶楨，右陳智菡。（資料照，本報合成）

新竹市府美女前發言人楊寶楨日前鬆口有意投入選戰，沒想到遭粉專「民眾講堂」引述網友留言攻擊。對此，楊寶楨親自留言「我知道你背後是誰在控，不要一直在黨內搞分裂了」引發討論。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡淡淡表示：「對於支持者的聲音應該虛心接受。」她還意有所指地表示：「不應看到批評，就開始無的放矢亂攻擊。」

楊寶楨日前在節目專訪中鬆口透露有意投入台中市東南區議員選戰。台中市議員江和樹也幫喊話民眾黨團總召陳清龍快來「找人」，同時質疑這區沒其他人表態，黨中央為何不徵召好人才？

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不過，相關新聞卻被支持民眾黨的粉專「民眾講堂」轉貼，並引述社群媒體上的網友留言質疑她忠誠度的批評砲轟她，粉專也表示：「原來大家都是明白人。」而楊寶楨則在下方留言「我知道你背後是誰在控，不要一直在黨內搞分裂了」。今日楊也發文：「不論過程如何，就算遍體鱗傷，也會勇往直前。」

對此，陳智菡今日受訪表示，她有看到楊寶楨的發文。但她指出，「民眾講堂」長期一直都很支持民眾黨，對於這些支持者聲音應該要虛心接受，而不是看到有些批評，就開始無的放矢亂攻擊，製造黨內紛爭，這樣不是很好，至於如果想參選就應該循黨內程序去登記，誰都沒有特權。

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