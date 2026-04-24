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    首頁 > 政治

    民眾黨爆內鬨「自己人也被網攻」江和樹不忍了「一定是黨中央的人」

    2026/04/24 13:10 記者蘇孟娟／台中報導
    江和樹喊話黨中央不要視而不見，任由地方戰將被自己人攻擊。（江和樹提供）

    江和樹喊話黨中央不要視而不見，任由地方戰將被自己人攻擊。（江和樹提供）

    民眾黨前發言人楊寶楨傳有意參選台中市議員，連日來遭網路攻擊，連「小草粉專」也參與其中，甚至外傳是民眾黨立院黨團主任陳智菡主導；力薦楊寶楨到台中參選的民眾黨中央委員江和樹強調，「不可能是陳智菡」、「但一定是中央黨部的人沒錯」，他批評，願意為我們而戰的人還要被攻擊，比民進黨更可惡」，黨中央卻視而不見，「這個黨還要再繼續走下去嗎」。

    楊寶楨近來曝有意回台中故鄉參選台中市議員，江和樹也力薦，但楊寶楨連日受到網路攻擊，還有「小草粉專」也加入質疑，甚至傳出是陳智菡主導，民眾黨疑再爆內鬥，楊寶楨今在臉書發文，「不論過程如何，就算遍體鱗傷，也會勇往直前」。

    力薦楊寶楨參選台中市議員的江和樹今則指出，不可能是陳智菡，但「一定是中央黨部的人沒錯」，這個特定粉專也常攻擊他，只要不是黨中央人馬就用此粉專攻擊、帶風向批評，長期都在攻擊黨內人員，但中央視而不見。

    江和樹說，地方戰將開疆闢土，未曾拿到中央任何福利還要被糟蹋，呼籲黨主席黃國昌、前主席柯文哲好好了解，黨現在最需要的是地方戰將、願意為黨而戰的人，卻還被攻擊，「比民進黨還可惡」，黨要好好了解一下，再繼續下去，「這個黨還要走下去嗎」。

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