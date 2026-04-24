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    首頁 > 國際

    伊朗高層齊聲否認內鬥 最高領袖發文警告川普

    2026/04/24 13:33 即時新聞／綜合報導
    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（法新社）

    伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）。（法新社）

    美國總統川普日前發文宣稱伊朗領導層出現分裂、內部存在「激進派與溫和派鬥爭」、「很難弄清楚伊朗的領導人是誰？」對此，伊朗多名政府高層發出聲明反駁內鬥的說法，強調國家的團結，誓言要讓侵略者付出代價。

    綜合外媒報導，川普日前表示伊朗內部「非常混亂」，並稱領導層出現內鬥，同時宣稱美國已「完全控制」荷姆茲海峽，對伊朗施加壓力。伊朗方面則全面否認，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴（Mojtaba Khamenei）更在社群平台X表示「由於同胞之間非比尋常的團結，敵人已出現裂痕。透過對這份恩賜，我們的凝聚力將更加堅固如鋼，而敵人也將變得更加卑微與衰弱。敵方的媒體行動正鎖定人民的思想與心理，企圖破壞國家的團結與安全；切勿因我們的疏忽，讓這種邪惡企圖得逞。」

    伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）、外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）與國會議長卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）陸續透過社群平台發出聲明，強調「伊朗沒有激進派或溫和派之分」，他們會在最高領袖的領導下維持「鋼鐵般的團結」、「我們都是伊朗人，也是革命者，國家與政府團結一致，將讓侵略者為其行為付出代價。」

    伊朗第一副總統阿瑞夫（Mohammad Reza Aref）則高呼「伊朗不是分裂之地，而是團結的堡壘，在危機時刻，我們是一隻手、一面旗幟之下的同一個國家」。

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