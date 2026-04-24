男做腸胃鏡檢查喪命！女兒悲：沒有爸爸了 家屬批診所未道歉

台中男子作腸胃鏡檢查隔天竟不治，診所在臉書貼出聲明。（翻自診所臉書）

台中一名男子日前才與家人一起慶祝生日，隨後前往康澄診所接受胃鏡、大腸鏡檢查，未料檢查期間卻突然傳出意外。據悉，診所人員察覺男子狀況不穩後，緊急通報救護人員，並將他轉送至中國醫藥大學附設醫院救治，但經長時間搶救後，仍於隔日清晨身亡。突如其來的噩耗讓家屬難以接受，兩名女兒得知父親離世後崩潰痛哭，直喊「我們再也沒有爸爸了」。

家屬在網路發文還原事發經過，指出死者15日前往診所做腸胃鏡檢查，原本只是一般健康檢查，沒想到竟從此回不了家，親友回憶，男子進診所前還神情輕鬆、與大家談笑，怎料短短時間內竟天人永隔。家屬透露，孩子打電話得知父親過世時，不斷哭喊想要爸爸，讓接電話的親人心痛不已。

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家屬表示，目前檢警已完成相驗與解剖程序，後續將交由司法單位進一步釐清死因，不過，令家屬不滿的是，事件發生至今，診所方面始終未主動表達關心或慰問，甚至疑似刪除、隱藏網友在社群平台上的相關留言，引發質疑。

針對外界議論，康澄診所聲明回應，表示對事件感到遺憾，並強調事發後已依照醫療處理程序進行處置，也理解家屬悲痛心情。

診所指出，目前案件已由司法機關介入調查，院方將全面配合調查作業，希望盡快釐清事情真相；至於相關細節，因涉及個人隱私及偵查程序，暫不便對外說明。

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