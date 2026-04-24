漏網之犬？彰化14歲國中生騎電動車 遭3狗追咬到掉水溝

彰化和美太平路又傳狗狗追人事件，這次國中男生騎電動車被追到掉入水溝。（賴清美提供）

彰化又傳狗狗追人事件！縣議員賴清美表示，和美鎮太平路15隻狗狗大軍上個月因為連續發生至少10起追咬民眾意外，遭動防所與清潔隊聯手抓了12隻，結果還有3隻不知去向，原來還待在附近，竟然還追著騎電動車的國中男生，讓學生掉到水溝受傷，希望能夠快快抓到這些漏網之犬，避免再害人！

國中生的阿公、阿嬤表示，孫子日前騎電動車要去附近找親戚，騎著電動車出門，有3隻狗原本待在路邊，看到孫子騎過去，馬上起身去追，讓孫子直接撞上路旁水溝的水泥護欄，整個人連人帶車摔到水溝，還好有人發現，孫子雙腳都有受傷，也請假幾天才去上課。

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國中生的阿公、阿嬤說，這3隻狗應該就是上個月抓不到的漏網之狗，因為這3隻都是成群結隊，看到有人騎車過去，就會去追人，實在是太危險了。

賴清美表示，這15隻狗狗原本是有婦人在養，但婦人生病住院後，丈夫無力照顧，就把鍊養的狗狗放出來，才會造成狗狗大軍追人、咬傷人事件頻傳。上個月，動防所與和美清潔隊抓了12隻，還有3隻抓不到，這次追國中生的應該就是這3隻狗，因為狗有地盤性，讓太平路無法太平。

動防所指出，如果狗狗是有飼主所養，管理人未善盡責任，可依動保法開罰3000元到150000元。和美鎮長林庚壬指出，將會實地了解情況。

彰化和美太平路又傳狗狗追人事件，這次國中男生騎電動車被追到掉入水溝。（賴清美提供）

彰化和美太平路又傳狗狗追人事件，這次國中男生騎電動車被追到掉入水溝。（賴清美提供）

彰化和美太平路又傳狗狗追人事件，這次國中男生騎電動車被追到掉入水溝。（民眾提供）

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