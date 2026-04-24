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    首頁 > 生活

    教師鐘點費差額沒發？ 苗縣府駁「完全沒有延宕」

    2026/04/24 12:44 記者彭健禮／苗栗報導
    有媒體報導苗栗縣教師遲未領到調漲兼任及代課教師鐘點費差額一事，苗栗縣政府嚴正澄清，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。（資料照）

    有媒體報導苗栗縣教師遲未領到調漲兼任及代課教師鐘點費差額一事，苗栗縣政府嚴正澄清，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。（資料照）

    有媒體報導苗栗縣教師遲未領到調漲兼任及代課教師鐘點費差額一事，苗栗縣政府嚴正澄清，縣府早於今年1月27日正式函文通知轄內所屬各級學校，請各校先由年度主管預算用人費用項下先行支應，「完全沒有延宕發放經費給學校情形」。

    縣府強調，為保障第一線教學人員合理待遇，縣府均秉持「即時配合、保障優先」的原則辦理，絕對不會影響教師薪資權益。

    縣府教育處指出，教育部於去年12月31日宣布調漲兼任及代課教師鐘點費差額，為確保教師權益不受影響，縣府於今年1月27日也正式函文通知縣內所屬各級學校，文中明確指示，「請各校先由年度主管預算用人費用項下先行支應」，避免影響教師薪資權益。

    教育處說明，今年1月27日函文內容包括有關教育部修正「公立中小學校導師及特殊教育職務加給表」、「公立中小學兼任及代課教師鐘點費支給基準表」、「公立學校教師獎金發給辦法」及訂定「公立高級中等以下學校教師兼任行政工作獎勵要點」，均有詳細說明及辦法，縣府除無延宕發放經費給學校情形，相關作業也依規定及行政程序辦理，並持續督導各校加速完成發放作業。

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