柯文哲認了赴新光醫院「看病歷」！醫揭小草檢舉護理師引網怒

前台北市長、民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照）

有醫護人員近日發文稱，有病患家屬為「前市長」員工，晚間將人請到醫院「電人」，更質疑當時僅有值班醫師與護理人員，為何仍要求說明病情，稍早PO文已刪除，柯文哲今上午證實的確在前天晚上去新光醫院。對此，醫師杜承哲嘆說，現在最可憐的是發文的護理師，即便內容屬實也只能默默刪文，甚至還遭到「小草」寫信至醫院檢舉，處境令人心疼。

杜承哲今日上午10時52分於社群平台發文指出，此事情經柯文哲受訪、院方受訪，證實為真，現在最可憐的是發文的護理師，即使是真的，文章也默默的撤掉了。希望院方不要解決提出問題的人，希望小草不要針對他，夜班人力已經夠少了，他說的話是事實。

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杜承哲嘆說「你說他（柯文哲）憑什麼進去坐在那裡呢？哎，我也當過值班仔，你敢不讓他進去？」

杜承哲上午11時48分再度發文並附上一張網路轉傳截圖，他直言「新光醫院發聲明證實確有此事，也建議「於日間醫療時段，由主治醫師進行病情說明，這一點我很同意，我自己也建議這樣做」，不過「已經有民眾黨支持者對護理師施壓，護理師的文也悄悄地不見了，希望基層醫護平安無事」。

根據截圖顯示，一名民眾黨支持者者開嗆已寄信給新光醫院稽核室，要求院方針對護理師「非公務目的使用手機、疑似拍攝到電腦螢幕的病患隱私、帶著個人偏頗解讀的發文」進行懲處。

消息曝光後，許多網友紛紛留言，有人說「公然80醫護人員，可以這樣去欺壓醫護？」、「柯嫌所到之處，殘害忠良，擾人不斷，如此之徒，小草是眼濁嗎？」、「會變成『開電腦給看』的那個被懲處，看著好了」、「這樣算是下ORDER吧」、「現在護理人員大缺工，我要看看新光敢對此護理人員做什麼？」、「柯文哲自己都承認了，草到底是在那邊鬧什麼？」、「民眾黨支持者都是北七腦殘」。

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