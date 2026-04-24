挺楊寶楨遭圍剿！江和樹點名「黨部的人」 民眾黨：無從介入

民眾黨發言人張彤回應，支持者經營粉專無從介入，強調黨內大鳴大放，黨團的團結不會輕易動搖。（資料照）

台灣民眾黨中央委員江和樹力薦楊寶楨參選台中市議員，近日竟接連遭小草粉專網攻。江和樹雖撇清並非外傳的陳智菡主導，卻點名「一定是中央黨部的人」，重砲痛批部分粉專槍口向內「比民進黨更可惡」，更質疑黨中央視而不見。對此，民眾黨發言人張彤回應，支持者經營粉專無從介入，強調黨內大鳴大放，黨團的團結不會輕易動搖。

台灣民眾黨中央委員江和樹力薦民眾黨前發言人楊寶楨參選台中市議員，這兩天連續遭到網路攻擊，甚至連小草粉專也參與其中。外傳此事是陳智菡主導，江和樹強調「不可能是陳智菡，但一定是中央黨部裡面的人」，並指這個粉專經常槍口向內，比民進黨更可惡，黨中央卻視而不見，長期以往「這個黨還要再繼續走下去嗎？」楊寶楨今天則在臉書發文表示「不論過程如何，就算遍體鱗傷，也會勇往直前。」

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張彤表示，非民眾黨官方的粉絲專頁，皆是由支持者經營，黨中央未曾介入也無從介入，我們本來就是一個大鳴大放的政黨，不僅支持者，許多黨公職也經常公開發表對黨主席、中央黨部乃至地方議員和參選人的指教建議，黨中央都會虛心聆聽，「黨團的團結也不會這麼容易被動搖，也會持續前進。」

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