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    首頁 > 政治

    柯文哲被爆夜赴醫院「看病歷」惹議 新光醫院回應了

    2026/04/24 11:19 記者羅碧／台北報導
    柯文哲被爆料夜赴醫院看病歷，關切醫療照護。（資料照）

    柯文哲被爆料夜赴醫院看病歷，關切醫療照護。（資料照）

    針對外界關注民眾黨創黨主席柯文哲夜赴新光醫院護理站，疑看患者病歷一事，新光醫院今（24）日發布聲明表示，該案為病患家屬委託醫界同仁協助了解病況，院方在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對病人醫療處置進行初步說明。

    有醫護人員近日在社群發文爆料，指有病患家屬為「前市長」員工，晚間將人請到醫院「電人」，並質疑當時僅有值班醫師與護理人員，為何仍要求說明病情，引發外界關注。貼文並附上一張背影照，被指疑似為民眾黨主席、醫師柯文哲，相關內容在網路擴散後掀起爭議，但PO文已刪除。

    新光醫院指出，為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託的醫界同仁了解病況與相關醫療處置。

    院方表示，考量醫療同仁勞動負荷及醫療資訊完整性，已建議後續病情說明應於日間醫療服務時段，由主治醫師團隊進行完整解說。

    相關新聞：被爆去醫院「看病歷施壓」 柯文哲：我醫療專家

    有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」該文後來雖已刪除，但已被網紅四叉貓截圖備份。（圖擷自threads）

    有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」該文後來雖已刪除，但已被網紅四叉貓截圖備份。（圖擷自threads）

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