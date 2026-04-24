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    首頁 > 政治

    被爆去醫院「看病歷施壓」 柯文哲：我醫療專家

    2026/04/24 10:33 即時新聞／綜合報導
    柯文哲被質疑施壓護理人員，他今上午稱是在前天晚上去新光醫院，並指是中央黨部員工媽媽開刀，並說「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。（資料照）

    柯文哲被質疑施壓護理人員，他今上午稱是在前天晚上去新光醫院，並指是中央黨部員工媽媽開刀，並說「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。（資料照）

    有醫護人員在社群上爆料，指有病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人」，發文者還拍下疑似是民眾黨前主席柯文哲的背影。對此柯文哲今上午稱，他是在前天晚上去新光醫院，並指是中央黨部員工媽媽開刀，稱「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。

    新光醫院今日也發布聲明表示，該案為病患家屬委託醫界同仁協助了解病況，院方在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對病人醫療處置進行初步說明。

    有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」醫護也質疑，晚上10點到醫院要求解釋病情，但晚上只有值班醫師，前市長曾是醫療人員，這裡也不是台大，到底憑什麼？發文中還貼出一張照片，背影看上去很像柯文哲。

    這名醫護人員的發文後續雖已刪除，但網紅四叉貓已將相關內容截圖備份。四叉貓質疑：「柯文哲前天晚上逛完湳雅夜市之後，晚上十點跑去新光醫院坐在護理站裡面要求解釋病情，哇～～～柯文哲憑什麼身分呀？戴著電子腳鐐有特權是不是！！！」。

    綜合媒體報導，今上午柯文哲被問到此事時證實的確是在前天晚上去新光醫院，並指是中央黨部員工的媽媽開刀，並在術後出現低血氧症跟心律不整，柯文哲稱「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」。

    柯文哲也說，白天行程很多，忙完才有辦法去醫院，對於護理師覺得施壓，柯文哲稱「沒有啦，我去時現場有值班護理長，『我說護理長沒有用啊』，還是負責的主護護理師對病情比較清楚」、「晚上10點吧，去怎麼還有醫生，最多也是值班住院醫生跟護理師」。

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    有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」該文後來雖已刪除，但已被網紅四叉貓截圖備份。（圖擷自threads）

    有醫護人員在社群爆料，指病患家屬是「前市長」的員工，「就把前市長請來電人？」該文後來雖已刪除，但已被網紅四叉貓截圖備份。（圖擷自threads）

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