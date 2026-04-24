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    首頁 > 政治

    宜蘭迎接桐花祭 林國漳推覺醒客家政見

    2026/04/24 13:32 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭客家桐花祭即將登場，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左4）今到隱性客家信仰中心「大湖普恩廟」，發表「客底文化覺醒」系列政見。（記者王峻祺攝）

    宜蘭客家桐花祭即將登場，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（左4）今到隱性客家信仰中心「大湖普恩廟」，發表「客底文化覺醒」系列政見。（記者王峻祺攝）

    宜蘭客家桐花祭即將登場，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳今天到隱性客家信仰中心「大湖普恩廟」，發表「客底文化覺醒」系列政見，包括打造客家生活廊道、推動數位族譜、復興詔安腔客語、創立客底美食品牌及導入客庄實境解謎等，盼找回宜蘭客家底蘊。

    林國漳說，員山大湖底有近七成鄉親具備客家血緣，這群「客底」人雖然語言逐漸流失，但文化認同依然深厚，希望透過「客底文化覺醒」，讓這份隱藏在日常中的文化，被重新看見、連結。

    他說，未來將打造「台7線客家森活廊道」，串聯員山、大同、三星、冬山聚落，並推動「數位族譜」找回家族記憶，以及「復興珍貴詔安腔」，將母語帶回校園，同時發展「HA-FOOD在地品牌」，結合三星蔥、員山韭菜、林美金棗等特色農產。

    林國漳說，為振興地方觀光，也將「導入AI與實境解謎」，讓文化體驗更有趣、更貼近年輕世代，重振宜蘭客家文化，成為地方創生的重要引擎，歡迎民眾趁著桐花祭走訪員山。

    宜蘭員山鄉長參選人李筱婷、縣議員參選人李姿婷也相繼提及，中央與地方已逐步投入資源，未來若能結合完整政策推動，將能讓客庄文化在生活、生產、生態中持續深化與傳承，找回先民拓墾的精神。

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