高雄市最小區在哪？市長「陳3歲」舉手搶答：待轉區

高雄市長「陳3歲」玩有獎徵答玩到嗨！主動搶答說高雄最小區是「待轉區」。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁今參加地球日環保活動時玩嗨了！先出題問高雄市長今年幾歲？現場小女孩比出3根手指說出正確答案「陳3歲」！接著議員簡煥宗問高雄最小區在哪？「陳3歲」市長突然舉手搶答「待轉區」，全場熱烈掌聲加笑聲。

響應「世界地球日」，高市環保局今在於凹子底森林公園舉辦「2026地球日」活動，以「地球力－行動有你，地球有力」為主軸，結合減塑市集、數位闖關、DIY體驗及食農教育，透過多元互動設計，號召民眾從日常落實減塑與低碳行動，推動資源循環與淨零綠生活。

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高雄市長陳其邁、立委柯志恩及李喬如、簡煥宗、蔡金晏、邱俊憲、李雅慧等多位議員熱情響應，主辦單位為陳其邁設計現場熱轉印T恤橋段，並以有獎問答方式帶動全場氣氛。

陳其邁疑受到現場熱烈氣氛感染，開朗表情始終掛在臉上，輪到他出題時，竟問在場誰知道高雄市長今年幾歲？一位用力比出3根手指的小女孩成功吸引陳其邁目光，被市長點名後立刻喊出「3歲」，隨即獲贈市長親手印製的環保T恤。

接著議員簡煥宗出題，他先提醒這題比較腦筋急轉彎，請問高雄最小的區是哪一區？有民眾回答鹽埕、有人說新興，但都不是正確答案；「陳3歲」市長突然舉手高喊「我知道、我知道」，主持人把麥克風遞給「陳3歲」市長，他宣布高雄最小區是「待轉區」，全場報以熱烈掌聲加笑聲。

今活動現場湧入大批民眾，環保局提及近期受國際油價影響，造成國內塑膠袋短缺，影響民生物價，但危機也是轉機，環保局已推動7處環保示範市場及夜市，於出入口處設置二手袋循環箱（12座），攤商響應不主動提供購物用塑膠袋，每年約減少使用191萬個塑膠袋，減量率達14%。

響應「世界地球日」，高市環保局今在於凹子底森林公園舉辦「2026地球日」活動，吸引大批親子參加。（記者王榮祥攝）

高雄市長陳其邁出席「世界地球日」活動，在中鋼攤位上體驗碳捕捉遊戲。（記者王榮祥攝）

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