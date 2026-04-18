賴清德喊拜託年輕人結婚生子 何欣純端牛肉「坐月子補助5萬」

總統賴清德今（18日）到台中市南屯區水安宮參拜，力挺黨籍台中市長參選人何欣純。（記者廖耀東攝）

總統賴清德今天到台中市南屯區水安宮參拜，強調政府每年編1200億推動「0到6歲國家一起養」等育兒政策，並喊話年輕人快結婚、多生子；民進黨台中市長參選人、立委何欣純則現場加碼喊，若當選將在台中推全國首創的「產後月子安胎補助5萬元」，搭配中央育兒補助10萬，減輕民眾生育經濟壓力。

賴清德向在場支持群眾細數，從前總統蔡英文到他接任前後10年，是台灣歷史上、「盤古開天闢地」以來，政府對社會投資最高、對人民照顧最多的一段時間，包括「0到6歲國家一起養」等育兒政策，政府一年編1200億幫年輕人減輕育兒負擔，現代人孩子愈生愈少，喊話現場長輩回去跟小孩說「多生幾個」、勸還沒結婚的子女趕快結婚。

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何欣純則說，她未來若有機會承擔市長責任，除了持續強化公托量能、改善托育資源不均，也要進一步加碼照顧年輕家庭，拋出將推出全國首創的「產後月子安胎補助」每胎5萬元，現今無論是在月子中心坐月子，或是在家自行調養，對家庭來說都是不小負擔，她主張由地方政府加碼補助產後坐月子5萬元，與中央既有育兒支持政策相互搭配，協助年輕家庭減輕壓力。

此外，何欣純也指出，台中還有很多重大建設需要持續推動，都需要中央預算與政策支持，感謝總統長期對台中的重視與支持，未來會持續傾聽民意接地氣，未來中央地方攜手合作，讓城市建設加快腳步、讓市民生活更便利，成為欣欣向榮的「欣好城市」。

賴清德也讚，若何欣純高票當選、開紅盤後，未來台中的福利會更好。

賴清德台中拜託年輕人結婚生子，何欣純喊未來推「坐月子補助5萬」。（記者蘇孟娟攝）

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